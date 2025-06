Мир или още по-жестока война: Картината преди втората среща в Истанбул (ОБЗОР - ВИДЕО)

Пореден ясен сигнал, че Русия изобщо не бърза към мир в Украйна преди днешната втора среща в рамките на втория Истанбулски мирен процес – този път сигналът беше даден директно през руската държавна информационна агенция ТАСС. Именно там беше публикувана информация, че Руската федерация няма да разкрие условията по своя меморандум за мирен договор преди самата среща в Турция. Това беше определено вече няколко пъти от украинския президент Володимир Зеленски като знак, че Кремъл не търси мир.

Very predictable. Russia will not disclose the contents of its proposed memorandum on Ukraine, TASS reports. The document will be handed over and discussed on June 2.



This deliberate lack of transparency is purely aimed at keeping Russia’s ridiculous demands out of the public… pic.twitter.com/P13Vm1PdWU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 1, 2025

Зеленски потвърди в официалния си профил във Facebook отново какви са целите пред украинската делегация и че Умеров ще я води. Първо – пълно и безусловно прекратяване на огъня. Второ – освобождаването на военнопленниците. Трето – връщане на отвлечените украински деца. Отделно, Reuters на база свои източници публикува информация, че Украйна иска пълно прекратяване на огъня за 30 дни с възможност за удължаване, да няма условия за неутралитет или ограничения за украинската армия, никакво признаване на окупирани от руснаците украински земи за руски, както и премахване на западните санкции, ако Русия плати репарации за нанесените от нея щети на Украйна в подпалената от руския диктатор Владимир Путин война. А Зеленски изрично каза, че никакво споразумение не може да има без лична среща между него и Путин, остава въпросът дали и Доналд Тръмп би присъствал на такава среща. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков вече каза в края на миналата седмица, че течала подготвителна работа да има някога среща между Путин и Зеленски – Още: Специална операция за историята: "Бащата на драконите" съсипа стратегическата авиация на Путин (ВИДЕО)

Руската делегация по мирните преговори вече е в Истанбул – водена от Владимир Медински, съветник на Путин. Той категорично отказа каквито и да е коментари пред журналисти:

Head of the Russian delegation Vladimir Medinsky refused to comment on the attack on Russian airbases, repeating “Tomorrow. Tomorrow” like a mantra.



Despite the attacks, Kremlin media report that talks scheduled for tomorrow will go on. pic.twitter.com/xibrkndX9J — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 1, 2025

На този фон, украинският външен министър Андрий Сибиха публикува кратко видео в профила си в социалните мрежи, с което онагледи как се чувстват хиляди украинци при поредната руска въздушна атака, най-масираната от началото на войната. "Докато Русия твърди, че се готви за срещи за обсъждане на мира, това, което всъщност прави, е да атакува, тероризира и унищожава", написа той. В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) коментира, че Русия вече видимо използва тактика на все по-масирана употреба на дронове "Шахед", като благодарение на голямото количество безпилотни летателни апарати украинската ПВО бива "претоварвана" и пропуска все повече от руските ударни дронове. При последната атака, 87 руски дрона са преминали през украинската ПВО, а според The Economist руснаците вече произвеждат по 100 дрона клас "Шахед" дневно – Още: Рекордна е атаката на Русия срещу Украйна днес - 479 дронове и ракети за един ден

Take a listen to the sounds above my home—and thousands of Ukrainian homes—this morning. Air defense is repelling Russian strikes.



Ukraine has been under massive air attack since last night, with ballistic, cruise, and cluster missiles, as well as hundreds of drones, targeting… pic.twitter.com/jp53vGu869 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 1, 2025

Като контрапункт обаче дойде гръмотевичната украинска операция "Паяжина", която постави на колене руската военна стратегическа авиация. Службата за безопасност на Украйна (СБУ) обяви, че 42 руски стратегически бомбардировача и други самолети са поразени, а The Economist публикува материал, че Русия разполага с под 90 бомбардировача Ту-22, Ту-95 и Ту-160 общо, които са на ниво да извършват операции. А руският политически анализатор Сергей Марков директно каза, че украинската операция е насочена срещу руските ядрени способности и това е основание за руски ядрен удар:

Същевременно, американската информационна агенция Bloomberg публикува информация, че сенаторът-републиканец Линдзи Греъм не се отказва от прокарването на законопроект за налагане на сериозни нови санкции срещу Русия. Греъм иска да постигне своето преди срещата на Г-7, която ще се проведе в Албърта, Канада, в периода 15 – 17 юни. Става въпрос за 500% мита за държави, които внасят руски петрол и уран. Греъм и колегата му демократ Ричард Блументал казват, че са говорили с френския президент Еманюел Макрон и са казали, че смятат, че Владимир Путин играе игрички и всъщност не търси мир, а се подготвя за нова лятна офанзива в Украйна или най-късно офанзива в началото на есента – Още: Смазване на икономиката на Путин: Американските сенатори подкрепят 500% мита върху руски стоки

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Продължава спадът на интензивността на бойните действия в Украйна вече втори ден. На 1 юни по официални украински данни са станали 146 бойни сблъсъка, с 20 по-малко на дневна база. Руснаците са хвърлили 115 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с цели 54 по-малко на дневна база. 28 КАБ са хвърлени в Курска област, т.е. руски бомби по цели на руска територия. Руският артилерийски обстрел е бил в мащаб почти 5900 изстреляни снаряда т.е. с около 200 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала и над 3600 FPV дрона-камикадзе т.е. с около 600 повече на дневна база, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Отново най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – 47 отбити там за 1 юни. Още 14 са спрени в съседното от юг Новопавловско направление. В Лиманското направление е имало 20 руски пехотни атаки, още 10 са станали в съседното от север Купянско направление. В Курска област е имало 19 руски пехотни атаки, а в Торецкото направление са станали 11 руски щурма – няма други направления с двуцифрен брой руски пехотни атаки за изминалия ден.

Every day routine (well, definitely not as awesome as today’s attack against RUAF aviation, but still something).



We used our A6M «Zero»🌝 against Russian D-30. After the strike it started burning.



May results:



• 11 D-30;

• 2 2A65;

• 1 2A36



In July will be more. pic.twitter.com/7hT0spolQn — Kriegsforscher (@OSINTua) June 1, 2025

Новото от Покровското направление са руските опити да пробият от североизток към Покровск, през Воздвиженка и с поглед към Мирноград. Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец оценява, че темпът на руското настъпление в този участък на фронта се е позабавил. Основните боеве остават при селата Зоря и Романовка, където украинците успяват да контраатакуват (ГЕОЛОКАЛИЗИРАНА СНИМКА - в центъра на Зоря има руско знаме), както и при Попов Яр, където руските части са отстъпили засега към Нова Полтавка, добавя украинският военен експерт. Но югозападно от Покровск руската армия е превзела част от Новоолександровка и е настъпила към Новониколаевка, южно от река Солна, казва Машовец. Има и руско настъпление южно от Котляровка, т.е. руснаците са си осигурили вече по-добри позиции от досегашните по двата фланга на селото. "Общата обстановка в Покровското направление се характеризира със значителна интензивност на боевете и колебания в темповете на настъпление на противника. В това отношение районът югозападно от Покровск е зоната, която ме притеснява най-много, въпреки че упоритите опити на противника да настъпи в посока Константиновка на североизток от града също не вдъхват особен оптимизъм", обобщава украинският военен анализатор. Той счита, че скоро ще стане ясно дали руското военно командване ще посочи като приоритет обкръжаване на Покровск и от север, и от юг, или югозападно от Торецк руската армия ще опита да тръгне към Константиновка, вместо към Мирноград и северния фланг на Покровск. Константин Машовец отчита и, че още има боеве за село Богатир в Новопавловското направление, където руснаците са стигнали до центъра, както и че в Купянското направление основните руски опити сега са за разширение на позициите северно от Купянск, с атаки към Камянка и Кондрашовка.

Footage shows the results of UAV operators from the National Guard’s “Chervona Kalyna” brigade: Russian armored vehicles, motorcycles, and personnel destroyed in the Pokrovsk direction. Over the past day, National Guard units eliminated 6 vehicles, 1 armored unit, 2 ammo depots,… pic.twitter.com/CFfaWeh7dt — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 1, 2025

За Лиманското направление Машовец отчита само 300 метра южно от село Зелена долина, което обаче усложнява защитата на самото село. То, заедно с Ридкодуб (Редкодуб), са следващите цели след село Ново в опита на руските части да направят голям клин западно от река Жребец и малко по-далеч северно от Лиман. Украинската защита в Торско дотук удържа – т.е. фронтално източно срещу Лиман.

Що се отнася до област Суми, Машовец подчертава, че руснаците се стараят да разширят зоната си на контрол и атакуват по линиите Константиновка – Кондратовка, Володимировка – Олексеевка и Локня – Юнаковка (има руски непотвърдени данни, че половината от Юнаковка е под руски контрол). Машовец казва, че най-голям руски напредък има при Олексеевка и че част от населеното място е вече в руски ръце. "Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да държат Новониколаевка и района южно от линията Водолаги-Биловоди, което значително усложнява по-нататъшното настъпление на противника към линията Олексеевка – Яблуновка", казва украинският военен експерт. ВСУ е блокирало и южно от Олешня руски опит за настъпление към село Садки. Машовец обаче казва, че руснаците атакуват от много посоки и ВСУ не успява да се справи навсякъде възможно най-ефективно. Той счита, че руският клин в област Суми в момента е с дълбочина 7,5-8 километра.

В Курска област, в Тьоткино още има трудности с логистиката, признава руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора", но за Лиманското направление твърди, че вече имало руски атаки отвъд Ридкодуб (Редкодуб), към Карповка.

Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов отправя критики в своя канал в Телеграм към тези украински оперативни командири, които не докладват истинското състояние на нещата и с това допринасят за руски пробиви, докато се мъчат да си извоюват по-високи позиции в йерархията с фалшиви доклади.

Още: Неофициално НАТО каза дали ще се разширява. Идея: Ядрено оръжие за Украйна, за да се защити (ОБЗОР – ВИДЕО)