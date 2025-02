Мъск изнудва Киев със Starlink. Европа с още по-голям военен пакет, Украйна показа нова ракета-дрон (ОБЗОР-ВИДЕО)

Европейските лидери работят по пакет от военна помощ за Украйна на стойност поне 20 млрд. евро, за да подкрепят Киев на фона на нападките на американския президент Доналд Тръмп и сближаването на САЩ с Русия. Новината съобщава Politico, като се позовава на трима дипломати от ЕС. Междувременно републиканският председател на Камарата на представителите - долната камара в Конгреса на Съединените щати - Майк Джонсън заяви в четвъртък, че във Вашингтон „няма апетит“ за изпращане на допълнителна помощ на Киев чрез нов законопроект.

🇺🇸🇺🇦 U.S. Speaker of the House says Congress is unlikely to approve a new large-scale military aid package for Ukraine.



“There is no appetite for a new bill with significant aid for Ukraine,” said Johnson. pic.twitter.com/w0wQgTg9HJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 21, 2025

Европейското обещание може да е част от дори още по-голям пакет: В клопката на Тръмп? Европа готви невиждан като стойност оръжеен пакет за Украйна.

Размерът на европейската помощ, която се обсъжда в момента и ще включва военна техника като артилерийски снаряди и ракети, както и парични средства, може да нарасне още повече над 20 млрд. евро, пише Politico. Дипломатите продължават интензивните консултации преди срещата на външните министри в Брюксел в понеделник. Прогнозната стойност на пакета се считаше, че е от 6 до 10 млрд. евро, но тази сума се е променила по време на преговорите и все още може да се промени.

Натискът за попълване на оръжейните доставки за Украйна се координира от топ дипломата на блока - бившия естонски министър-председател Кая Калас - и има за цел да надхвърли предишните европейски ангажименти за военна помощ. Само че подкрепата за Украйна вероятно ще бъде под формата на съвкупни вноски от отделните държави членки, а не на официален пакет от ЕС, защото Унгария продължава да се противопоставя.

Още: Унгария пак спаси руския патриарх Кирил от санкциите на ЕС

Оръжие за Украйна: още новини

Франция и Естония ще проведат среща на европейските министри на отбраната в понеделник, 24 февруари, за да обсъдят как да увеличат подкрепата за Украйна, съобщиха източници на Bloomberg. Тогава се отбелязват и три години война. Във видеоконферентната връзка ще участват десетки министри - със сигурност тези на Великобритания, Германия, Италия и Полша, както и представители на Европейския съюз и НАТО.

Междувременно един от известните италиански наблюдатели в областта на отбраната съобщава, че „много“ колесни унищожители на танкове B1 Centauro наистина са на път за Украйна. Италия разполага с общо 259 на въоръжение, след като преди това 141 бяха изведени от въоръжение и доставени на Йордания. B1 Centauro са предназначени за лека и средна териториална отбрана и тактическо разузнаване.

Italian defence watcher @NichoConcu reports that 'many' B1 Centauro's 'wheeled tank destroyers' are indeed on their way to Ukraine. Italy has a total of 259 in service after 141 were decomissioned and delivered to Jordan previously. pic.twitter.com/reLPpTtdhb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 21, 2025

Още: Русия може да даде на Украйна милиарди от замразените активи при сделка за примирие?

В Киев се проведе Форумът за иновации в отбранителната техника 2025, на който беше представена украинската ракета-дрон „Трембита“, която може да развива скорост до 400 км/ч и да поразява цели чак до Москва. Бойната ѝ глава тежи 20 кг. Твърди се, че оръжието струва само 4000 долара.

The Defense Tech Innovations Forum 2025 took place in Kyiv, showcasing the Ukrainian missile "Trembita," which can reach speeds of up to 400 km/h and strike targets as far as Moscow. The "Bulava" strike drone, capable of hitting targets up to 60 km away, was also presented. The… pic.twitter.com/7P5qrjp25J — WarTranslated (@wartranslated) February 21, 2025

Беше представен и ударният дрон „Булава“, който може да поразява цели на разстояние до 60 км. Министерството на цифровата трансформация на Украйна обяви, че продължава разработването на рояци дронове, интегрирани с изкуствен интелект.

Украинският министър-председател Денис Шмигал обяви, че украинските сили са утроили вътрешното производство на артилерия, увеличили са пет пъти производството на бронетранспортьори и са удвоили производството на противотанкови оръжия. Той отбеляза, че производството на боеприпаси в Украйна е нараснало 2,5 пъти, а това на дронове е скочило десет пъти между януари 2024 г. и януари 2025 г. Шмигал заяви, че в момента Украйна произвежда около една трета от оръжията си на вътрешния пазар и активно работи за увеличаване на този дял, както и че отделя допълнителни 7,9 млрд. гривни (около 189 млн. долара) за увеличаване на производството на дронове през 2025 г.

Още: Модернизирани, българските БТР-и влязоха на помощ на нова украинска бригада (ВИДЕО)

Министърът на цифровата трансформация Михайло Фьодоров каза, че 19 украински компании са се присъединили към платформата за отбранителни иновации Brave1, за да подкрепят производството на ракети с малък и среден обсег, както и на балистични ракети. Фьодоров добави, че платформата Brave1 ще създаде и отделна програма за безвъзмездна помощ в подкрепа на разработването и производството на експлозиви и барут за украинските сили.

Преговорите за примирие

САЩ може да прекратят достъпа на Украйна до жизненоважната сателитна интернет система Starlink на Илон Мъск, за да я принудят да подпише споразумението за ценните минерали. Въпросът е бил повдигнат от американските преговарящи, оказващи натиск върху Киев, съобщи Reuters, позовавайки се на свои източници. Те уточняват, че заплахата е била отправена по време на дискусии между американски и украински официални лица, след като Володимир Зеленски отхвърли първоначалното предложение на американския финансов министър Скот Бесент. Сега САЩ имат подобрена оферта, след като първата буквално беше икономическа колонизация на Украйна: Тръмп съска, но има нова оферта за природните богатства на Украйна.

Starlink, който е ключов за комуникациите на фронта, вече беше използван от Мъск, за да спре важна украинска операция във войната, а освен това стана ясно, че и Русия разполага с достъп до сателитната мрежа: Мъск наредил спиране на Starlink за украинците близо до Крим, разкрива нова книга.

Източник, запознат с преговорите, сега казва, че заплахата за Starlink е била изказана по време на среща между специалния представител на Белия дом за Украйна Кийт Келог и Зеленски. Келог коментира срещата си с украинския президент, като го похвали: „Дълъг и интензивен ден с висшето ръководство на Украйна. Обширни и положителни дискусии с изпадналия в затруднение и смел лидер на една страна във война и неговия талантлив екип по национална сигурност“, написа той.

САЩ очакват Зеленски бързо да подпише подобреното споразумение за минералите - това каза и съветникът по национална сигурност на Тръмп Майк Уолц.

The White House expects Zelenskyy to sign the resource agreement "in a very short time"



White House National Security Advisor Mike Waltz stated this at the Conservative Political Action Conference in the suburbs of Washington.



"President Zelenskyy will sign this agreement, and… pic.twitter.com/7KLu4zwlvX — NEXTA (@nexta_tv) February 21, 2025

Зеленски иска да се срещне с Тръмп и е настоял за това пред Кийт Келог, съобщава Bloomberg, цитирайки свои източници. Повод за срещата може да е именно подписване на сделка за ценните метали на Украйна.

Още: Партията на Порошенко атакува Зеленски: Нямаме много редки метали, затова САЩ ни изнудват за друго

Френското издание Le Point твърди, че Тръмп може да се срещне с Путин в Москва на 9 май. Републиканецът обаче отрече информацията: "Не, няма да ходя", каза той. Самият американски президент обяви втори кръг от преговори с Русия, които щели да се проведат на 25 февруари: Тръмп призова за директни разговори между Зеленски и Путин.

Изглежда, че руските държавни медии и служители на Кремъл използват подбрани изявления на американски официални лица заедно с отдавнашни руски наративи, за да създадат напрежение между САЩ и Украйна и да подкопаят вярата в ангажимента на Америка към Киев, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Военното разузнаване на Украйна (ГУР) съобщи на 21 февруари, че Кремъл е наредил на представители на руските държавни медии и други видни гласове в информационното пространство да засилят наративите, целящи да създадат раздор в украинското общество и да дискредитират Украйна сред западните съюзници. ГУР заявява, че руснаците възнамеряват да засилят опорките, в които лъжливо се твърди, че Западът е „предал“ Украйна, че САЩ не се интересуват от мнението на Европа и Киев, че украинското правителство е нелегитимно, че украинските военни губят на фронта, а „корумпирани хора“ крадат милиарди долари американска помощ от Украйна. ГУР съобщава също така, че Кремъл се готви да обяви „победа“ над Украйна и евентуално над НАТО на третата годишнина от пълномащабното нахлуване - 24 февруари 2025 г.

Същевременно Тръмп заяви, цитиран от The Guardian, че е имал "много добри разговори с Путин" и "не толкова добри с Украйна".

Още: Притиснат от водещ: Тръмп призна, че Русия е започнала войната, но отново нападна Зеленски

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

Сериозен спад в интензивността на сраженията за изминалото денонощие по протежение на фронта в Украйна и в руската Курска област отчита Генералният щаб на украинската армия в сводката си от сутринта на 22 февруари. За последните 24 часа е имало 90 бойни сблъсъка, което е с 31 по-малко на дневна база. Използваните от руснаците авиобомби са 92 спрямо 151 ден по-рано, като от тях 43 са на руска територия - в региона на Курск. Лек спад има в използваните снаряди от руските сили - все пак те остават над 5000 (с около 500 по-малко), но агресорът е вкарал в действие с 400 дрона "камикадзе" повече на дневна база - 3050.

Още: Русия извъртя номер на Тръмп за Китай с темата "Украйна" (ОБЗОР - ВИДЕО)

По традиция, най-свирепи боеве се водят в Покровското направление, където украинците са спрели 29 руски пехотни нападения, посочва генщабът на Украйна. Украинският Telegram канал "Офицер+", създаден от лейтенант от въоръжените сили с позивна "Алекс", пише, че руснаците се опитват да притиснат село Надеждинка в посока Покровск. Сега за тях "е важно да разширят контролираната територия около Покровск, като всичко това е подготовка за предстоящата битка за града, осигуряваща изгодни позиции и възможности за изтегляне на различни средства за унищожение, с които ще изравнят града със земята", предупреждава той.

В Новопавловското направление, на юг от Покровск, е имало пет атаки, включително при село Константинопол. Тук руските сили наскоро елиминираха украинския джоб западно от Курахово на фона на продължаващите съобщения, че пренасочват елементи от 8-ма армия с комбинирани оръжия на Южния военен окръг от посока Курахово към Торецк. Публикувани на 21 февруари геолокализирани кадри показват, че руските сили - твърди се, че става дума за 39-а мотострелкова бригада - са превзели Улакли (западно от Курахово) - с това се затваря украинският джоб, анализира ISW. Руснаците контролират също по-голямата част от Андреевка и района на север от нея и се придвижват към Константинопол. Вече се съобщава за сражения в южните покрайнини на селото (КАРТА).

Руският военен блогър Юрий Подоляк твърди, че руските сили напредват в рамките на централната част на Константинопол, извайки от юг. ISW по-рано оцени, че основната цел на руските сили в посока Курахово, където сега е Новопавловското направление, е да изравнят фронтовата линия и да създадат по-отбранителни позиции западно от Курахово, както и че няма да пренасочат сили към други сектори от фронта, преди да постигнат целите си. Сега изглежда, че те са близо до изравняването на фронтовата линия в западната част на Донецка област и се твърди, че работят по пренасочването на елементи от две формирования от този район.

Още: Китайски войски в Украйна? Изглеждаше немислимо, но само доскоро

Друг акцент от ISW е, че руските сили се опитват да използват превземането на Велика Новоселка, за да напреднат още повече на север - към административната граница на Донецка с Днепропетровска област, нещо, което съобщихме и във вчерашния обзор. Наскоро руските сили подновиха настъпателните операции североизточно, северно и западно от Велика Новоселка, след като временно спряха атаките в тези райони за няколко седмици. Новоочеретувато (северозападно от Велика Новоселка) е превзето, след като наскоро руснаците са преминали река Мокра Яла. Възможно е руските сили да са се възползвали от сухия участък на реката в близост до селището, за да навлязат в него, защото Мокра Яла не е никак лесна за преминаване.

Руският Telegram канал "Рибар", поддържан от бившия говорител на военното министерство в Москва Михаил Звинчук, се похвали именно, че руските въоръжени сили "освободили" Новоочеретувато и Новоселка, а също така развивали настъпление към Скудно, което е още повече на северозапад.

Още: Русия обяви Торецк за превзет, Украйна свали руски Су-25 в Торецк (ВИДЕО)

Иначе в Торецкото направление руснаците са атакували 13 пъти за денонощието, а в Курска област, където украинците провеждат трансгранична кампания от август 2024 г. насам - 15 пъти. Всички нападения там са били отблъснати, посочва украинският генщаб. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой атаки на силите на диктатора Владимир Путин.

Броят на загиналите руски войници от 24 февруари 2022 г. насам достигна поне 95 026 души, съобщават Mediazona и руската служба на BBC, които поддържат база данни с поименно преброяване на потвърдените смъртни случаи на войници. Според анализатори обаче тази цифра може да е много по-висока и да достига чак до 211 169 души. Като се вземат предвид участниците във войната от т.нар. Донецка народна република - „ДНР“ и Луганска народна република - „ЛНР“, от 167 194 до 234 669 души биха могли да са загинали във войната от страна на Русия.

Атака със 162 дрона срещу Украйна

През изминалата нощ украинските военновъздушни сили трябваше да се справят със 162 дрона, изстреляни от Русия. От тях 82 са били свалени с ПВО и мобилни огневи групи, а други 75 са обезвредени чрез електронно заглушаване, гласи сводката на ВВС на Украйна. Това означава, че пет безпилотни машини са успели да пробият противовъздушната отбрана. Регионите на Киев, Харков, Кировоград и Днепропетровск са били засегнати от нападението.

Един човек е загинал при руския обстрел на Киевска област, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Той е бил на 63 години. „В склад е избухнал пожар. Повредени са също частна жилищна сграда, детска градина, учебно заведение, магазин и шест автомобила“, се казва в изявление на службата.

Един човек е загинал, има и четирима ранени при руски обстрел на Херсонска област. Началникът на областната военна администрация Олександър Прокудин каза, че са повредени една многоетажна сграда и 12 частни къщи. Той изброи десетки селища, които са попаднали под обстрел.

Руското военно министерство съобщи, че през нощта ПВО е прехванала и унищожила два украински дрона - над Ростовска и Воронежка област. Междувременно въздушното пространство над летищата в Казан и Нижнекамск в Република Татарстан, част от Руската федерация, беше затворено за известен период от време.

Склад за отпадъчна хартия се запали в западната част на Ростов на Дон, като площта на пожара е почти две хиляди квадратни метра. Това съобщи руското министерство на извънредните ситуации. Твърди се, че горят палети, а покривът частично се е срутил. Изпълняващият длъжността ръководител на градската администрация Александър Скрябин потвърди. Няма информация за пострадали.

Още: Ефектът "Тръмп": Путин се готви за завръщане на западни компании в Русия