Тръмп съска, но има нова оферта за природните богатства на Украйна. Зеленски пресметна щетите от ударите в Русия (ВИДЕО)

Нова, подобрена оферта по темата с украинските редкоземни природни богатства е изпратена от Съединените щати на Украйна. Това съобщава изданието Axios, позовавайки се на три свои източника. Медията коментира, че източници и от американска, и от украинска страна считат, че споразумение е все по-вероятно. Няколко съветници на Зеленски вече лобирали пред него да се съгласи с новата оферта – тя била много по-изпипана и съгласно украинското законодателство.

Има преговори – когато има преговори, връщаш се на масата за преговори, казва източник от Белия дом. Американски източници твърдят, че едно от притесняващите условия в споразумението за украинците е било, че арбитраж в случай на нужда ще се прави в Съда в Ню Йорк. Това вече е махнато от новата американска оферта.

Миналата седмица американският финансов министър Скот Бесент отиде в Киев с оферта и тя беше отхвърлена от Зеленски, което вбеси Доналд Тръмп. Зеленски обясни публично защо не е подписал – няма изрични гаранции за сигурност за Украйна. Последва буря от нападки от Тръмп и неговия кръг по адрес на Зеленски, а американският вицепрезидент Джей Ди Ванс обясни как по някои теми Съединените щати не искали изнасяне на информация публично. Тази тенденция се затвърди със срещата на Володимир Зеленски и пратеника за мир в Украйна на Тръмп о.з. генерал-лейтенант Кийт Келог – нямаше пресконференция след срещата, което предизвика буря от коментари в европейските и американските медии: На фона на обидите: Зеленски се срещна с пратеника на Тръмп за Украйна (ВИДЕО)

Междувременно, сенатор Джош Хоули вкара законопроект, с който иска да се направи независим одит на американската помощ за Украйна – 174 млрд. долара финансова и военна помощ. Володимир Зеленски вече каза, че 100 млрд. долара от тази помощ не е стигнала до Украйна – първоначално Тръмп и Джей Ди Ванс обърнаха това в нападки, внушаващи, че парите са изчезнали в Украйна, впоследствие кръгът около Тръмп почна да обвинява администрацията на предишния президент на САЩ Джо Байдън, че се е облагодетелствала: 100 млрд. долара помощ от САЩ ги няма. Кой ще командва мироопазващи сили: Зеленски не пада по гръб (ОБЗОР – ВИДЕО)

Всъщност инициативата на Хоули не е нова – той опита да я превърне в закон през 2023 година, но това не се случи. Сега обаче републиканците имат мнозинство и в двете камари на Конгреса – идеята на законопроекта е одит на всички програми на Пентагона, Държавния департамент и USAID за Украйна, уточнява Fox News. А Хоули се намеси и по въпроса с изборите в Украйна – САЩ провели избори по време на Втората световна война, значи и Украйна трябва. Тънката разлика, която е направо дебела – на американска земя никога не е имало сухопътни бойни действия.

В Украйна вече има и противоречия какво става с доставките на оръжие от САЩ. Председателят на комисията по отбрана във Върховната рада Роман Костенко заяви, че има дори стопиране на продажбата на оръжия, не само на безвъзмездни доставки, макар Европа да дава пари. Украинският депутат Олександра Устинова обаче отрече това категорично:

⚡️US has not halted arms sales to Ukraine, — People's Deputy of Ukraine Oleksandra Ustinova refutes Kostenko's statement. https://t.co/NUHH3WzIUo pic.twitter.com/0WoeSm7dMB