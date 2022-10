Руското управление на Херсон почна да отстъпва на уж по-изгодни позиции (ВИДЕО)

Въпреки че Стремоусов уверява, че руските окупатори няма в никакъв случай да отстъпят града и "да пуснат нацистите" в него (бел. ред. - Стремоусов използва непрекъснато по адрес на законно избраното управление на Украйна думата "укронацисти", явно по наратив от Кремъл), настоятелната му молба към жителите, която той отправя вече многократно през последните дни, говори точно обратното.

"От две седмици настоятелно препоръчваме да напуснете десния бряг на река Днепър. Жилищата, които може да загубите от ракетните и бомбени атаки на украинците, ще ви бъдат компенсирани на други територии на Руската федерация. Моля да приемете думите ми насериозно и да се осъществи максимално бърза евакуация. Не възнамеряваме да предадем града и ще стоим докрай. Няма да пуснем нацистите в него", заяви Стремоусов вероятно без сам да си вярва.

Припомняме, че вчера същият Стремоусов мечтаеше съвсем скоро по цялата земя да има народни референдуми за присъединяване към Русия, както и че срещу руската армия са безсилни дори извънземните.

Ръководителят на окупационната администрация на Херсонска област Владимир Салдо също обяви "ДОБРОВОЛНО преместване на жителите на Херсон на левия бряг на Днепър". Безумното му твърдение в обръщението му звучи по следния начин: "Украйна обяви тотална война на Русия" затова херсонци трябва да се спасяват. Очевидно Салдо разчита на късата памет на слушателите си, които може би са забравили кой нахлу с армия в чужда суверенна държава, за да бомбардира градовете ѝ и да избива цивилните ѝ жители.

The head of the occupation administration of the Kherson region announced the relocation of the civilian population of the region to the left bank of the Dnieper pic.twitter.com/cFDufQ6PYY