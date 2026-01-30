На фона на енергийното примирие: Русия ударила 7 железопътни съоръжения само за денонощие (ВИДЕО)

Руски дронове са ударили железопътни съоръжения седем пъти през последните 24 часа, включително инфраструктурата на гара Синелников. Това каза украинската министър-председателка Юлия Свириденко. Поради рискове за сигурността, ограниченията за железопътния трафик между Днипро и Запорожие остават в сила, добави тя. "Русия умишлено атакува украинските логистични маршрути", написа Свириденко в социалните мрежи.

Russian drones hit railway facilities seven times in the past 24 hours, including infrastructure at the Synelnykove station, Svyrydenko said. Due to security risks, rail traffic restrictions between Dnipro and Zaporizhzhia remain in place. #Ukraine pic.twitter.com/oMHEp4TDLP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 30, 2026

Украинският президент Володимир Зеленски по-рано също отбеляза, че Русия е "пренасочила“ военната си активност към атаки по логистични обекти като железопътни възли. Той уточни, че не е имало нито един удар по енергийни обекти нито от страна на Русия, нито от Украйна през последното денонощие.

