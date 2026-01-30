На фона на енергийното примирие: Русия ударила 7 железопътни съоръжения само за денонощие (ВИДЕО)

Оставката на Румен Радев:

30 януари 2026, 23:12 часа 250 прочитания 0 коментара
Руски дронове са ударили железопътни съоръжения седем пъти през последните 24 часа, включително инфраструктурата на гара Синелников. Това каза украинската министър-председателка Юлия Свириденко. Поради рискове за сигурността, ограниченията за железопътния трафик между Днипро и Запорожие остават в сила, добави тя. "Русия умишлено атакува украинските логистични маршрути", написа Свириденко в социалните мрежи.

Украинският президент Володимир Зеленски по-рано също отбеляза, че Русия е "пренасочила“ военната си активност към атаки по логистични обекти като железопътни възли. Той уточни, че не е имало нито един удар по енергийни обекти нито от страна на Русия, нито от Украйна през последното денонощие.

Още: Четири са вече жертвите на удара по влак в Украйна, Зеленски нарече атаката "тероризъм" (ВИДЕО)

