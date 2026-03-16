След като руснаците гинат на война: Лавров обсъжда с Кения набиране на трудови мигранти

Кения ни предложи споразумение за трудова миграция, започваме да го подготвяме. Това се похвали днес руският външен министър Сергей Лавров на съвместна пресконференция с кенийския си колега Мусалия Мудавади след приключилите разговори. "Вероятно няма да изненадам много някого, ако споделя, че министърът днес изрази интерес към сключване на споразумение за трудова миграция между нашите страни, като част от работата по осигуряване на работни места за граждани на страните партньори на Русия на постоянна, устойчива основа", каза Лавров, цитиран от РИА Новости.

Две седмици по-рано, на 3 март, Виктор Себелев, ръководител на Националния интеграционен център на Русия, вече обяви няколко руски инициативи, които целят подобряване на системата за целенасочено, организирано набиране на мигранти за работа в Русия.

Още: Китай превзема руската икономика: Данни и числа

На 11 март пък беше съобщено, че броят на издадените разрешителни за работа на висококвалифицирани специалисти в Русия през 2025 г. се е увеличил с 48,4%, достигайки 75 400 души спрямо 50 800 през 2024 г. В същото време броят на отнетите разрешителни също се е увеличил с 20%, достигайки 20 200 през 2025 г. спрямо 16 100 през предходната година, пише "Ведомости".

Над 1000 кенийци са зачислени нелегално в армията на Путин