Стармър отговори на призива на Тръмп да му помогнат в Ормузкия проток: Не искам да въвличаме НАТО в това

Британският премиер Киър Стармър заяви, че НАТО не бива да бъде въвличана в никакви мисии относно Ормузкия проток, който е блокиран от Иран след американско-израелските въздушни удари. Това е неговият отговор на рязкото предупреждение на президента на САЩ Доналд Тръмп, че държавите членки на НАТО ги чака "много лошо бъдеще", ако не подкрепят усилията му да отвори протока за корабоплаване.

Стармър отбелязва, че е започнал преговори със съюзници от Европа и партньори от Близкия изток по план за възстановяване на корабоплаването през протока, който има решаващо значение за световната икономика, но че това по никакъв начин не може да е операция на Алианса.

Да, корабоплаването през протока е критично за световната икономика и безопасното преминаване на кораби трябва да бъде бързо възстановено, но Ормузкият проток не е в зоната на колективната отбрана на НАТО, според Стармър.

Много съюзници се страхуват, че официална операция на НАТО би ескалирала войната с Иран. Затова редица държави залагат на по-гъвкава коалиция от желаещи, вместо формална военна мисия на НАТО.

Стармър също така заявява, че Великобритания няма намерение да се въвлича в по-широка война в Близкия изток. Страната ще предприеме само мерки за защита на себе си и съюзниците, но ще действа предпазливо, за да избегне по-нататъшна ескалация.

