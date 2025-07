На фона на протести: Украйна готви нов закон за "независимост" на антикорупционните органи, Лондон ще помага

На фона на протестите срещу спорния законопроект, нанасящ удар по независимостта на двата украински антикорупционни органа, Киев изготвя нов проектозакон, който да "укрепи правоприлагащата система" и да "гарантира независимостта и ефективността на антикорупционната инфраструктура". Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски по време на среща с британския министър-председател Киър Стармър.

"Киър предложи да бъдат привлечени експерти, които биха могли да бъдат полезни за дългосрочно сътрудничество. Договорихме се да поддържаме връзка по този въпрос. Еднакво възприемаме необходимостта да защитаваме ценностите на нормалния живот, да противодействаме на всякакви руски влияния и намеси и да правим всичко, за да направим нашата Европа по-силна", отбелязва украинският държавен глава, цитиран от УНИАН.

Още: Първи протести в Украйна от началото на войната не спряха Зеленски да подпише спорен закон (ВИДЕО)

Въпреки призивите да наложи вето, на 22 юли украинският президент Володимир Зеленски подписа законопроекта, който според опозиционни депутати и наблюдатели на практика унищожава независимостта на двете ключови антикорупционни институции в Украйна. Преди това украинският парламент одобри изменения, които предоставят на главния прокурор нови правомощия по отношение на разследванията, водени от Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ), и делата, водени от Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО).

🚨JUST IN: Ukraine's Parliament to Consider Restoring Independence of NABU and SAPO



The Verkhovna Rada is set to review a bill aimed at restoring the independence of Ukraine’s top anti-corruption bodies — NABU and SAPO. The proposal has already been backed by 48 MPs from various… pic.twitter.com/9jdGbE7SGZ