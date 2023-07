Неподчинение и чистка: Руските генерали, които Кремъл счита за заплаха (ВИДЕО)

Първо, информация на темата "низвергнати руски генерали" излезе за генерал-полковник Иван Попов, който командваше 58-ма руска армия. Тази военна част отговаря за отбраната в Запорожка област, където украинците в момента хвърлят големи усилия за пробив.

Защо Попов беше освободен? В аудиозапис, разпространен от руския депутат Андрей Гурульов, бивш командващ на 58-ма армия, се чува глас, за който се твърди, че е на Попов. Той обяснява какви проблеми има пред руската армия и иска решения от висшето командване: Руски генерал каза "право куме в очи" какво е на фронта в Украйна и беше отстранен (ВИДЕО)

Отзвукът от действията срещу Попов далеч не е затихнал – дори за Гурульов се очакват последствия, като днес, 17 юли, ще има среща на ръководни лица на партия "Единна Русия", партията на Владимир Путин. Очаква се лична среща между Гурульов и председателя на Думата Вячеслав Володин, както и среща между генералния секретар на "Единна Русия" Андрей Турчак и руския военен министър Сергей Шойгу.

Russian major general Ivan Popov (58th combined arms Air Defense Army) recorded a message saying that he was relieved from duty from his position.



🔊Please listen below to the audio; I've added subtitles.



He says he is removed for telling the truth to the high command.



He… pic.twitter.com/542pE4kabF — ✙🍒 Constantine 🍒✙ (@Teoyaomiquu) July 12, 2023

Вторият генерал, който попадна под ударите на руското военно министерство, е генерал-майор Владимир Селиверстов, командващ 106-та бригада на руските ВВС, която от началото на годината действа изключително в района на Бахмут. За разлика от случая с Попов, при Селиверстов нещата са по-неясни, с повече информация през канали в Телеграм. Както и с Попов, официално руското военно министерство не коментира дали наистина е отстранило Селиверстов. И в неговия случай обаче се говори за същите причини, както и в този с Попов: Украински пробиви при Бахмут и Соледар, слух за нов трус с руски генерал (ВИДЕО)

Pro-Kremlin publics write that Major General Vladimir Seliverstov was removed from his post as commander of the 106th Guards. Airborne Division of the Airborne Forces.



It is reported that the reason for the suspension was a conflict with his management. pic.twitter.com/n3cB44dq9r — NEXTA (@nexta_tv) July 16, 2023

Третият руски генерал, който попадна в светлината на прожекторите, е генерал-майор Александър Корнев, командващ 7-ма дивизия на руските ВВС, която оперира при Антоновския мост и в западната част на Запорожка област. За неговото освобождаване заговориха руски десантчици в специален аудиозапис, с който предупреждават висшето руско военно командване да не пипа генерал Михаил Теплински, командващия руските ВВС: Руски десантчици заплашиха Шойгу с бунт на фона на уволнения на руски командващи. Преди няколко месеца Теплински, който е близък с ЧВК Вагнер, публично критикува висшето руско командване за руските загуби в Луганска и Донецка област.

На този фон вече има руски източници, които твърдят, че генерал-майор Рами Ибатулин и двама негови заместници, чиито имена не се уточняват, са били арестувани. Ибатулин е командващ на 90-та танкова дивизия, която е зачислена към Източното военно окръжие на Руската федерация и оперира при Кремена, Луганска област. Има и слухове, че полковник Сергей Карацев, командващ 31-ва бригада на руските ВВС (тя действа при Бахмут), също ще бъде освободен – всичко това е изброено със съответните препратки към съответните руски източници в дневния анализ на ISW.

Последствията от чистката на руски генерали

Частите, които командват всички посочени по-горе висши руски военни, отговарят за ключови сектори на фронта в Украйна. А въпросните командващи, на първо място Попов, говорят за два основни големи проблема на руската армия в Украйна – липса на ротация на войниците т.е. едни и същи войници се бият без почивка и смяна месеци наред и липсата на контрабатарейна подкрепа т.е. няма достатъчно добра работа на руската артилерия, която да спре постоянните украински обстрели, с които се разчиства място за украинската контраофанзива. Специално за генерал Корнев се говори, че е изразявал недоволство защо не е бил предупреден за взрива на язовир "Каховка", който наводни и руски позиции по източния бряг на река Днепър, което доведе до загуби в хора и техника за неговата част.

Още вчера ISW посочи, че всичко случващо се изкарва на бял свят модел на поведение при руските командири с по-висок ранг – когато ендемичните проблеми в организацията на руската армия ги засегнат, да търсят публично подкрепа с мисъл да се намеси лично Владимир Путин. Прецедентът в това отношение беше поставен от Евгений Пригожин и ЧВК Вагнер, като явно семената на неговия бунт вече се виждат. "Очевидно засилващият се модел на неподчинение може да подтикне руското военно ръководство да смени командирите, които те смятат за потенциално неподчинени, с лоялни фигури тип "Йес, сър", предпочитайки такива хора пред способни, но вироглави командири. А това може да доведе до сериозни проблеми в ключови сектори в Украйна", обобщават американските експерти.

Крайната идея обаче изглежда ясна – руският военен министър Сергей Шойгу и началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов се стремят да наложат пълен контрол над руската армия. Това става на фона на продължаващо от началото на войната поведение на Владимир Путин, с което той позволи да се създадат условия за точно такова неподчинение – например авансите за ЧВК Вагнер преди да стане ясно, че Пригожин почва да изгражда и силен политически аванс. Дори след бунта на „Вагнер“, Путин не показа ясно доверието си в Шойгу и Герасимов. Всичко това означава, че може да се очакват нови трусове в руското (военно) командване, особено предвид реакцията на много руски военни блогъри, които защитават командирите, намиращи се сега на прицел на руското военно министерство.

На фронта в Украйна

Голямата новина за украинците е появата на един от командирите на „Азов“ Денис Прокопенко. Той все още минава процес на рехабилитация, след като беше освободен заедно със свои другари от плен в началото на есента на 2022 година и се върна с тях от Турция наскоро: Върналите се в Украйна командири от "Азов": От днес отново се включваме в борбата (ВИДЕО)

#Azov commander Denys #Prokopenko, who has returned from #Turkey to #Ukraine met with the personnel of the brigade.



Prokopenko is currently undergoing rehabilitation, but will soon resume his duties. pic.twitter.com/ZlHB8gjDS4 — NEXTA (@nexta_tv) July 16, 2023

(КАРТА) Още вчера беше отчетено от различни руски източници, че село Старомайорско е паднало в украиски ръце. Това е направлението от Велика Новоселка към Бердянск, на границата между Запорожка и Донецка област. - т.нар. участък на фронта "Времевски". "Противникът направи неуспешен опит да си върне загубените позиции в северната част на Старомайорско", заяви генералният щаб на въоръжените сили на Украйна в редовна актуализация снощи, което е ясен сигнал за украински напредък там. Говорителят на Таврийското направление на украинската армия майор Валерий Шершен съобщи за напредък с 1 километър на украинците, без да уточнява точната дестинация. Руският военен пропагандист Семьон Пегов, списващ телеграм канала WarGonzo, твърди в сутрешната си сводка, че при Приютно руската армия си върнала някои позиции. Отделно, руските военни телеграм канали продължават да коментират, че украинците действат на места по източния бряг на Днепър.

Ukrainian artillery hitting Russian forces on the left bank of the Kherson region near Oleshky. Followed by a retreat.



📍Artillery: 46.64024111824303, 32.72280307711238

📍Retreat: 46.63133694066187, 32.726581424974945 pic.twitter.com/NK9FtryK8y — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 16, 2023

В направлението от Орехов към Токмак няма потвърден украински напредък за 16 юли, извън коментари в руски телеграм канали за заемане на по-изгодни позиции по магистрала Е105 (Запорожие - Васильовка - Мелитопол). Има обаче кадри от украински удар по строяща се в Бердянск военна болница за руските окупатори.

При Бахмут, руски източници твърдят, че украинците успели да освободят Залижнянско (13 километра северно от самия Бахмут), но това е непотвърдена информация. Има и твърдения за нови успехи на украинците и превземане на нови височини до Клещеевка (7 километра южно от Бахмут), но Пегов твърди, че не е имало украинска победа там през изминалите 24 часа. Самият Пегов обаче каза, че украинците превзели укрепена позиция западно от Андреевка (10 километра южно от Бахмут).

New footage from the 3rd Separate Assault Brigade, hunting for Russians in occupied territory around Bakhmut. Inch by inch.. pic.twitter.com/XD1p1PerHj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 16, 2023

За Купянск зам.-министърът на отбраната Анна Маляр каза в Телеграм, че ситуацията е динамична, украинските сили там са в отбрана и има промяна на позиции по няколко пъти на ден.

Стана ясно и, че за втори път в рамките на денонощие руснаците са обстрелвали Харков. Убит е служител на промишлено предприятие, ранени са още трима. По предварителни данни две ракети С-300 са били изстреляни от територията на руската Белгородска област.

ОЩЕ: Крим е изолиран, Кримският мост е затворен. Слух за колона на "Вагнер" към Москва (ВИДЕО)