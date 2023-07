Украински пробиви при Бахмут и Соледар, слух за нов трус с руски генерал (ВИДЕО)

Bakhmut demon: "We have extreme good success in Kurdyumivka". Might indicate the assaults south of Klishchiivka towards Andriivka are going well ✌️ pic.twitter.com/DHORMZrlKQ

(КАРТА) За момента украинската контраофанзива не може да се похвали с големи и бързи успехи, но именно при Бахмут нещата се развиват най-добре. Курдюмовка се намира на около 13-15 километра южно от Бахмут, като от няколко дни украинците атакуват там и при Андреевка. Ако успеят да преминат, тогава ще имат възможност да обкръжат Клещеевка – на 6-7 километра южно от Бахмут, където вече имат успехи и заети някои позиции на високия терен при селото. При такова развитие на нещата, положението на южния фланг на Бахмут ще стане отчайващо.

A longer video of an (older) assault on Russian positions by assault units of the 3rd separate assault brigade, the 28th brigade and TERRA unit in the area of Kurdyumivka.



📍48.48171823476744, 37.929821506452846 pic.twitter.com/Gv6TzG7lT4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 15, 2023

Руският пропагандист Семьон Пегов, който списва телеграм канала WarGonzo, съобщи по-рано сутринта, че украинската армия е успяла да настъпи в района на Андреевка вече на левия бряг на канала Северски Донец-Донбас. При Клещеевка обаче украинците извършили неуспешна атака, както и руснаците са се провалили в контраатака от север на Бахмут, при Берховка (5-6 километра северозападно от града).

Междувременно, има информация, че пореден руски командир е претърпял унижение. Командващият 106-та дивизия на руските ВВС от Източното военно окръжие на Руската федерация генерал-майор Владимир Селиверстов е бил свален от поста със заповед на руския военен министър Сергей Шойгу. Информацията е на руския телеграм канал ВЧК ОГПУ, който е известен като приближен на ЧВК Вагнер. Официално потвърждение от руското военно министерство все още няма, но досега такива потвърждения няма за нито една голяма промяна в руското военно командване от началото на войната в Украйна.

The purge: Commander of the 106th Airborne Division within the Vostok Combined Troops Grouping, Vladimir Seliverstov, was sacked by Shoigu. His units were fighting in the Bakhmut direction.



Units under his command were involved in war crimes against civilians in Kyiv Oblast. pic.twitter.com/zB5FHQUX02 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 15, 2023

(КАРТА) Вече има данни за украински пробив в зоната при Соледар, по-точно Яковлевка. Създадени са условия за обкръжаване на селата Краснополовка, Миколаевка и Сако и Ванцети, които са предна линия на отбрана на Соледар.

Трудната украинска контраофанзива

Поредни нови видеокадри от случващото се на фронта се появяват в социалните мрежи. От тях много ясно се вижда колко тежки боеве се водят на места с много окопи – основно в Запорожка и западната част на Донецка област:

For anyone saying: "WhY Is ThE AFU NoT AdVanCinG?"



This is what Ukrainian fighters on the ground have to overcome. Heavy fighting against well prepared lines of defense. Russia is not running like in Kharkiv, they are fighting back with all they have.



NGU in Zaporizhzia 👇 pic.twitter.com/PZYuR2IErd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 15, 2023

Загубите на техника също са големи – долните видеа показват поразени руски военни колони, като едното е цензурирано:

Russians not particularly happy after inspecting their own destroyed equipment. Well at least they could take out some copper 🙄 pic.twitter.com/Li5gbdRJmP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 15, 2023