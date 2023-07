Върналите се в Украйна командири от "Азов": От днес отново се включваме в борбата (ВИДЕО)

„Днес, ние върнахме у дома в Украйна петима от нашите герои, командирите на отбраната на Мариупол и "Азовстал" Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Серхий Волински, Олег Хоменко и Денис Шлега. Те се бориха за Украйна героично. Минаха през руски плен, след това бяха повече от 300 дни в Турция, време бе да си дойдат у дома“, каза Зеленски като благодари на Турция и лично на президента Реджеп Тайип Ердоган за помощта за освобождаването им.

На свой ред Денис Прокопенко заяви: „Дълбоко съм убеден, че армията е екипна работа. И от днес ние продължаваме борбата заедно. Определено ще кажем нашата дума в боя.“

"Starting from today we continue fighting together with you.We will definitely have our say in combat." - Azov commander Denys Prokopenko in Lviv



