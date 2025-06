Нищо не правим: В Украйна расте страхът за Днепропетровска област (ОБЗОР - ВИДЕО)

"До границата с Днепропетровска област, т.е. Централна Украйна, на руснаците им остават 600 метра. Вместо да има системни решения, както винаги, се търсят къде да бъде намерена някаква пехотна част, която да затвори някой в този район, някак си да издържи още няколко дни". С такива думи известният украински журналист Юрий Бутусов изказа позиция за развитието на бойните действия в Украйна – на фона на аналитични оценки, че всъщност присъствието на руски войници в Днепропетровска област е ограничено, прилича на пропагандна информационна акция и всъщност руското военно ръководство продължава да гледа основно към Покровск точно в този район, откъдето няколко руски войници минаха в Днепропетровска област. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, уверява, че руската армия "консолидира" позициите си в Новопавловското направление, на границата с Днепропетровска област и се приближава до Новопавловка, ключова точка на южната дъга точно на Покровск – Още:

59th Black Wings continues their relentless effort in watching russian motorcycles and other vehicles explode on their mines.



The second though, is uncomfortably far into Ukrainian territory.



48.170601, 36.970628

48.184747, 36.921421

Какви мерки обаче трябват според Бутусов: "Необходимо е да се започне строителството на разстояние 25 км от фронта на модерна истинска отбранителна линия, която предпазва предимно от дронове и моторизирани атаки. Трябва да има маскирани десантни позиции, защитени и маскирани логистични пътища, поставени примамки за руската артилерия и ракети. Стотици контролни точки с бетонни кутии, заровени в полетата, които се виждат на 10 км, не са отбранителни позиции, те са просто скъпи снимки за фоторепортажи, които войниците ни не ползва и които понякога дори пречат.

Базите ни са построени на открити полета по фортификационни стандарти от 1915 г., по стандартите от първата половина на Първата световна война. Сега оптичните дронове и FPV китайските дронове "Мавик" просто няма да оставят шанс на такива немаскирани и открити кули. Защо продължаваме да губим време и пари? Победата изисква планиране от страна на оперативните командири, които показаха, че могат да изградят устойчива отбрана" – пълният текст на позицията на Бутусов: ТУК.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Истинска ескалация на активността на бойните действия в Украйна на дневна база. Според официалните украински данни, на 10 юни е имало 220 бойни сблъсъка. Това е с 46 повече спрямо 9 юни. Руснаците са хвърлили 141 управляеми авиационни бомби (КАБ) т.е. с 41 повече на дневна база. От тях 53 КАБ са хвърлени в Курска област, на руска земя – там, където още малко след Великден руската армия уж победи окончателно по думите на Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб около 5300 изстреляни снаряда т.е. с около 900 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала малко под 3150 FPV дрона-камикадзе т.е. с около 250 по-малко на дневна база, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак в Покровското направление е било най-горещо – 57 спрени руски пехотни атаки там. Още 35 са отбити в съседното от юг Новопавловско направление, като украинският генщаб пак включи село Константинопол като точка на боеве, с което потвърди оценка на о.з. полковник Константин Машовец за ситуацията. 28 руски пехотни атаки са станали в Курска област, 22 – в Лиманското направление, а в съседното от север Купянско направление са станали 12 руски пехотни атаки (руснаците са овладели село Красно Перше, на северния фланг на Купянск, при река Оскол, но от юг, по линията към Борово, има украински напредък северно от Новоегоровка, украински напредък и укрепване на позиции има и при Торско: фронтално източно от Лиман – оценка на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, на база геолокализирани видеокадри). И още – в Торецкото направление е имало 17 руски пехотни атаки, в Северското – 14, като видеокадри от там показват позната ситуация: руски щурмове тип пушечно месо:

In the Siversk area, Ukrainian forces repelled a Russian assault and captured prisoners, reports the 10th Mountain Assault Brigade. Russian forces attacked using 19 motorcycles, 3 buggies and up to platoon strength infantry. Result: 3 captured, 18 KIA, 5 WIA, 13 motorcycles and 3… pic.twitter.com/Gq6j52OpNm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 10, 2025

"Двете най-горещи точки на целия фронт в момента са Сумска област и южният фланг на Покровското направление в района на село Комар (това се води Новопавловско направление). Особеното е, че и там по различни причини (най-вече определени наши проблеми и планове) врагът почти всеки ден има определени успехи и напредък", пише украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс". По-рано каналът съобщи за неуспешна руска атака в Комар от изток, но и продължаващи опити руски войници да влязат в селото от юг. Той уточнява, че в направлението към Константиновка, т.е. североизточно от Покровск, руснаците извършват логистика в 8 от 10 случая пеша и разчитат много на пролетта и лятото, за да намират прикритие сред избуяли храсти и дървета.

Spectacular footage of the 'Freedom Force' battalion from the 4th National Guard Brigade 'Rubizh' repelling a mechanized assault by a Russian armored column. pic.twitter.com/99nU6WUbju — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 10, 2025

За област Суми обаче "Рибар" пише така: "Настъплението на частите от (руската) група „Север“ относително се забави на фона на контраатаките на противника. В същото време украинските части не успяха да си върнат загубените линии дори с големи загуби".

Ukrainian Air Force strikes a building housing Russian troops in Tyotkino, Kursk region, using precision-guided bombs. pic.twitter.com/nzhNRWhNbz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 10, 2025

Във вечерното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски обърна специално внимание на противодействието на севернокорейски балистични ракети, както и дронове "Шахед". "Следим и доказателства, че руско-иранските технологии за дронове са се разпространили в Северна Корея", каза Зеленски. Преди няколко дни, пред The War Zone генерал Кирило Буданов, ръководител на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР), коментира, че Русия е предала на Северна Корея технология за производство на дронове клас "Шахед" и в КНДР ще се откриват производствени мощности за такива безпилотни летателни апарати. Русия вече прави по 5000 дрона клас "Шахед", предупреди Буданов, който добави и, че севернокорейските балистични ракети КН-23 са станали много по-точни и смъртоносни, откакто биват доставяни на руснаците и те са им направили редица модификации. Буданов каза и, че дотук КНДР е доставила на Путинова Русия 120 самоходни гаубици "Коксан", както и че скорошно посещение на главния секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация в Северна Корея е поставила основите на „внос“ на севернокорейци като работна ръка. Оттам пътят към руската армия е лесен – принуда да подпишат договори пред по-голямата опасност да бъдат върнати с черен печат и нови войници за армията на Путин.

2003 drones have been launched since the beginning of the month. All the spikes are the result of accumulation and indicate another shift in Russian strategy.

Daily drone production is expected to be 160-180 per day. pic.twitter.com/h2H7jnqnEg — Vitaly (@M0nstas) June 9, 2025

Иначе според украинските ВВС тази нощ Руската федерация е изстреляла 85 дрона клас "Шахед" и дронове-примамки. Към 9:00 часа е известно да са свалени само 49, като едва 9 са приземени с електронно заглушаване. Руското военно министерство съобщава за 33 свалени дрона – 16 над Воронежка област, 8 над Курска област, 5 над Тамбовска област, 2 над Ростовска област и по 1 над Черно море и Белгородска област - Още: Пламъците озаряват небето: Харков пак гори, руски завод за барут - също (ВИДЕО)