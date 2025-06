Засега: Израел обяви край на последната иранска атака (ВИДЕО)

Израелските цивилни вече могат да напуснат убежищата си, но трябва да останат наблизо. Това съобщиха от Израелското командване на вътрешния фронт. Така на практика Тел Авив обяви край на започналата по-рано нова вълна от въздушни удари на Иран срещу Израел.

По-рано тази вечер в цял Израел имаше официално обявена въздушна тревога и разпореждания всички цивилни да потърсят укритие.

The video captures the moment when the Israeli Ministry of Defense headquarters in Tel Aviv was struck by Iranian missiles



Meanwhile, Israeli media report the third missile barrage from Iran. pic.twitter.com/TkmNnezJIQ