Нови и нови гробове в Русия, взривиха проруски полицейски шеф в Мелитопол (ВИДЕО)

Този път кадрите са от погребения – във Владивосток. Опашката на новооткритото гробище е внушителна – а на това място гробище не е имало изобщо само до декември, 2022 година, твърди човекът, излъчващ видеокадрите.

A huge queue is shown by a local resident in a new cemetery in Vladivostok, Russian Far East. According to them, there was not a single grave in this location just in December. Mobilisation in effect. pic.twitter.com/W6JAKDL3c2