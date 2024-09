Оценка: Путин ще разчита все повече на Ким - Русия не смогва с високите нива на загуби в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия вероятно ще се сблъска с все по-големи предизвикателства при производството и снабдяването с материални средства, от които се нуждаят операции ѝ в Украйна, и Кремъл ще зависи все повече от чуждестранни партньори, за да посрещне нуждите си на бойното поле.

Това анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), като подчертава - за да поддържа Москва темпото на настъпателните си операции в Украйна, руската армия разчита в голяма степен на обновяване на запасите от оръжия и военно оборудване от съветската епоха, особено на бронирани превозни средства. Руското правителство вероятно ще трябва да продължи да мобилизира икономиката и отбранителната индустрия и да инвестира в изграждането на капацитет, ако военните възнамеряват да поддържат сегашния си темп на операции в средносрочен и дългосрочен план. Причината за това е, че Русия изчерпва ограничените си съветски запаси, но не е ясно дали руската отбранителна индустрия ще може да произвежда достатъчно, за да поддържа високото ниво на загуби на оборудване, които силите на диктатора Владимир Путин понасят в Украйна, дори при по-нататъшна икономическа мобилизация.

Още: Руски ракетен удар по жилищен блок в Харков: Десетки ранени (ВИДЕО)

Експертите от ISW вече са оценявали, че усилията на Русия за разширяване на отбранителната индустриална база е малко вероятно да бъдат устойчиви в средносрочен и дългосрочен план поради очаквания недостиг на работна ръка и въздействието на западните санкции. На 4 април издирваният от съда в Хага Путин призна, че през следващите години Русия ще изпитва голямо търсене на човешки капитал и ще се сблъска с недостиг на работна ръка.

На всичко това внимание обърна и ръководителят на украинското разузнаване Кирило Буданов - той подчерта ролята на Северна Корея като най-влиятелен военен съюзник на Русия: Буданов с прогноза кога Русия смята да приключи войната. Той отбеляза, че доставките на севернокорейски артилерийски боеприпаси за Москва имат пряк и бърз ефект върху динамиката на войната, като украинските сили изпитват повишен руски оперативен темп само няколко дни след пристигането на снарядите, доставени от Пхенян.

Иран също е ключов съюзник: Руски кораб е уловен на сателитни снимки да пренася балистични ракети от Иран. Китай - също, въпреки че отрича да снабдява Кремъл със смъртоносна помощ: "Харпия": Русия има нов дрон с голям обсег и с китайски двигател.

Оръжието за Украйна за удари по Русия

Докато украинската армия чака официално разрешение от Великобритания да поразява руски военни обекти с далекобойни ракети Storm Shadow (според някои британски медии като The Guardian решението "за" вече е взето), вече се говори кои точно ще са целите в обхвата на оръжията. Сред тях са военното летище "Шайковка" в Калужка област, командни центрове, Кримският мост:

Map of facilities on the territory of Russia that British Storm Shadow can hit



Among them is the military airfield "Shaikovka". pic.twitter.com/EmMtYs7IQW — NEXTA (@nexta_tv) September 15, 2024

Още: "Времето за Украйна изтича": Експерти зоват САЩ да позволи удари по руска територия със западно оръжие

Джейк Съливан - съветникът по националната сигурност на Белия дом - обяви, че САЩ работят по голям пакет от мерки за подпомагане на Украйна, който може да бъде оповестен до края на септември. Този пакет ще включва различни възможности за подпомагане на Киев, посочи единствено той. И добави, че украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне в края на месеца с американския държавен глава Джо Байдън.

Същевременно Латвия прехвърля бронирани машини CVR на Украйна. Машините са били закупени преди това от Обединеното кралство. От съображения за сигурност Рига не разкрива броя на бронираните превозни средства, които ще бъдат на разположение на Киев.

Войната в Украйна: операция "Курск"

Според украински военни източници украинската армия е навлязла на 4 и повече км навътре в руската територия в посока Глушково. Става въпрос за новия фронт в Курска област, който Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) откриха преди дни с пробив на границата през Нови Път - в посока Весело, а оттам към Глушково.

Карта: DeepState

Тези бойни действия се водят на запад от основния фронт в региона на Курск. Вече имаше доста притеснения от руските пропагандисти и окуражителни думи от украински източници какво точно се случва с руснаците там: 8000 руски войници под заплаха от обкръжение в Курска област (ВИДЕО).

A powerful strike hit Russian forces, as shown in a video of a bombing targeting a building housing Russian troops in the Kursk region. pic.twitter.com/BHaUr9s7jf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 15, 2024

Bombers from the 1st Batallion of the 80th Air Assault Brigade are destroying Russian personnel, equipment, and fortifications in the Kursk region. pic.twitter.com/RM3uMnNsuK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 15, 2024

Междувременно се появиха нови геолокализирани кадри, показващи колона от украински сили, напредваща под обстрел и движеща се през полета, която заобикаля Весело от югоизток в района на Глушково. Кадрите вероятно са отпреди няколко дни.

A column of Ukrainian forces is advancing under fire, moving through fields and bypassing Veseloye from the southeast in the Glushkovo district. Footage likely some days old.



Geo by https://t.co/KkP3EV3TRf pic.twitter.com/DNy2yEMPAu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 15, 2024

Относно източната част на украинския пояс в Курска област - руски източници твърдят, че село Борки е било отвоювано от украинските сили. Съобщава се, че това било постигнато от части, включващи „Дивата дивизия на Донбас“, подразделение на специалните сили „Арбат“, батальон „Сармат“ и 382-ри батальон на 810-та бригада морска пехота, пише каналът "Суджа Родная". Въз основа на кадрите, публикувани от източника, не може обаче да се определи дали това твърдение е вярно.

Руските войски отблъскват атаки в района на Весело и напредват в района на Любимовка (източно от Снагост и югоизточно от Коренево), твърди Telegram каналът "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. По предварителна информация - село Борки е преминало под контрола на руските въоръжени сили, повтаря и "Рибар". Същото пише и руският пропагандист Семьон Пегов в обзора на военните действия на 15 септември.

Командирът на чеченския отряд „Ахмат“ Апти Алаудинов отговори по скандален начин на молбите за помощ от роднините на чеченски военнослужещи, които украинските сили са пленили в Курска област. Той заяви, че „чеченците винаги са смятали капитулацията за най-големия позор“. Алаудинов твърди, че чеченските военнопленници „не заслужават да живеят“ и че е трябвало да нападнат украинските служители, които са ги охранявали, за да провокират украинците да ги убият. Въпреки това Алаудинов твърди, че е готов да помогне за освобождаването на други руски военнопленници. От началото на украинското нахлуване генералът, близък до Рамзан Кадиров, се изявява като говорител на руските сили, действащи в Курска област, а руските държавни медии широко разпространяват изявленията му. Изявлението му от 15 септември, в което осъжда чеченските войници, избрали капитулацията пред смъртта, вероятно е опит да балансира позициите си спрямо чеченското общество и да представи чеченските сили като елитни и правещи изключителни жертви във войната, анализира ISW.

Akhmat's commander Apti Alaudinov said that the Ukrainians were allowing captured Chechens to call their relatives so that they could persuade Apti to exchange them. However, Apti flatly refused to exchange them, saying that this proposal "made him furious" and that real Chechens… pic.twitter.com/OGGO5sKPLp — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) September 15, 2024

Какво се случва на фронта в Украйна?

Сводката на Генералния щаб на украинската армия от сутринта на 16 септември показва увеличение на интензивността на боевете по протежение на фронта в последните 24 часа. Състояли са се 173 сражения - в сравнение със 164 за предходното денонощие. Руснаците са използвали 117 авиобомби КАБ за нападения по украинска територия.

В Кураховското направление боевете са най-интензивни - украинците са отблъснали 42 руски пехотни атаки, твърди генщабът на Украйна. При Константиновка и Георгиевка е "най-горещо" - т.е. на югоизток от град Курахово. Според Семьон Пегов "прочистването" на Георгиевка продължавало, имало и атаки към Максимиляновка. Не е ясно дали селището Желана Първа е превзето от руските сили, пише "Рибар". За превземането му писа Telegram каналът "Двама майори" вчера.

В Покровското направление украинците са отблъснали 36 руски атаки, като най-голяма концентрация е имало при Гродовка и Новогродовка, твърди генщабът. "Рибар" пише, че руснаците напреднали северно от Украинск, югоизточно от град Покровск и североизточно от Курахово. Боеве се водят и в самия Украинск, казва руският канал.

Вече писахме, че на 13 септември различни руски военни блогъри съобщиха, че двама оператори на дронове от 87-и мотострелкови полк на 1-ва мотострелкова бригада „Славянска“ (бивш 1-ви армейски корпус на т.нар. Донецка народна република) са загинали в бой край Покровск, след като полевият им командир ги е принудил да се включат в щурмово подразделение като наказание за критики към командването. Двамата оператори публикуваха преди смъртта си кадри, в които обясняват ситуацията и принудителното им пренасочване към щурмови задачи (видео може да се гледа от абонати на Telegram): Абсурди: Русия щурмува с оператори на дронове. Проблеми за ВСУ в две посоки, но и за руснаците в Курск (ОБЗОР - ВИДЕО).

Сега вече има отговор на руското военно министерство, вероятно в отговор на недоволството на ултранационалистите към военното ръководство. От МО казват, че министърът на отбраната Андрей Белоусов лично разпоредил на началника на Главното военно-политическо управление на МО и заместник-министър на отбраната генерал-полковник Виктор Горемикин и на началника на руския Генерален щаб армейски генерал Валерий Герасимов, заедно с отдела за военно контраразузнаване на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ), да „подредят информацията“, свързана със смъртта на двамата оператори на дронове. Руските ултранационалисти похвалиха този отговор, но изразиха съмнение, че МО може да се справи със систематичните проблеми, довели до случилото се. Всичко това показва за пореден път колко ключови за ултранационалистите за дирижиране на действията на Кремъл, анализират от ISW.

Междувременно във Времеевското направление е имало 10 атаки на руснаците - там те продължават опитите да атакуват Угледар, след като вече превзеха Водяне от няколко дни, източно от град Угледар. "Зоната за контрол на юг и на север от селото е значително разширена и се водят боеве за мина „Южнодонбаска-3“. Контраатаката на украинските въоръжени сили бе осуетена с артилерийски и въздушен огън", пише "Рибар".

В Лиманското направление е имало 24 руски пехотни атаки, а в Купянското - 20 за денонощие. Според "Рибар" руските въоръжени сили напредват в района на Синковка, североизточно от град Купянск.

В Харковското направление е имало само една атака - при Вовчанск, твърди генщабът на украинската армия. Украинските войски създават „катастрофа“ за руснаците в Харковска област, твърди военното подразделение „Харков“ на ВСУ. Информацията гласи, че в резултат на изключително високата активност на украинските дронове се е създала "катастрофална ситуация" за руските окупатори край селата Глубоко и Липци. Според военните единственият им шанс да се измъкнат живи и невредими от района, е да се върнат в Русия или да бъдат пленени.

Ukrainian troops create a "catastrophe" for Russians in the Kharkiv Region



The military unit "Kharkiv" reported that a catastrophic situation has developed for the Russian occupiers near the villages of Hlyboke and Liptsi as a result of the extremely high activity of Ukrainian… pic.twitter.com/YPsKuAdDA8 — NEXTA (@nexta_tv) September 15, 2024

Появи се и видео, показващо как украинските сили от 3-та щурмова бригада извършват изключително ефективна атака срещу руските позиции в Харковска област. Използвайки безпилотни самолети за регулиране на огъня, те успешно се прицелват и ликвидират група руски войници (видео 18+).

В Торецкото направление е имало 16 руски атаки, в Северското - 12, а в Краматорското - 3, пише генщабът на украинската армия.

Украинските военновъздушни сили съобщиха за още една масирана атака с дронове през нощта на 15 срещу 16 септември. От 56 изстреляни дрона "Шахед" са били свалени 53. Другите 3 са били "изгубени" на украинска територия, вероятно поради електронно заглушаване.

Сутринта на 16 септември украинските въоръжени сили са извършили масиран обстрел на град Белгород с помощта на реактивни системи за залпов огън, твърди губернаторът Вячеслав Гладков. Той съобщава, че при нападението са били ранени 8 цивилни граждани.

Footage from the Russian city of Belgorod, which came under shelling this morning. pic.twitter.com/GcJaP3z2Ye — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) September 16, 2024

Още: Планът на вицето на Тръмп за мир в Украйна: Путин харесва това (ВИДЕО)