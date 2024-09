Руски ракетен удар по жилищен блок в Харков: Десетки ранени (ВИДЕО)

Руски авиобомби удариха жилищен блок в Харков, пострадали са над 30 души, съобщи УНИАН.

Началникът на харковската областна военна администрация Олег Синегубов съобщи, че в резултат на руски ракетен удар има щети по гражданската инфраструктура. 25 души са пострадали, три от тях са деца.

Another day in Kharkiv. A Russian guided aerial bomb has struck a residential building. Reports confirm 28 injured, including three children.



This terror continues daily. Ukraine urgently needs support. pic.twitter.com/jjYsTO0i7l