Преговорите между САЩ и Русия за Украйна ще започнат в Саудитска Арабия

Официални представители на САЩ и Русия ще се срещнат в Саудитска Арабия за разговори относно частичното прекратяване на огъня във войната в Украйна, ден след като делегати от Вашингтон и Киев проведоха свои собствени разговори. Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява за бързо прекратяване на тригодишната война и се надява, че разговорите в Рияд могат да проправят пътя за пробив.

ОЩЕ: Зеленски: Русия протака войната, трябва да притиснем Путин да спре ударите (ВИДЕО)

И двете страни предложиха различни планове за временно прекратяване на огъня, но междувременно трансграничните нападения продължиха с пълна сила. Първоначално се планираше разговорите да се проведат едновременно, за да се даде възможност за „совалкова дипломация“ т.е. САЩ да се движат напред-назад между делегациите, но сега те се провеждат една след друга.

ОЩЕ: Транспортът на зърно през Черно море ще е основна тема на преговорите в Саудитска Арабия

Срещата между украинския екип, воден от министъра на отбраната Рустем Умеров, и американците приключи късно на 23 март вечерта. „Дискусията беше продуктивна и целенасочена – разгледахме ключови въпроси, включително енергийните“, написа Умеров в социалните мрежи. Той добави, че Украйна работи за осъществяване на целта си за „справедлив и траен мир“.

ОЩЕ: САЩ се надяват на мирно споразумение за Украйна, но Путин не бърза

Ukraine's meeting with the Americans in Riyadh has concluded. Russian media claim they tried to question Pavlo Palisa, but the Deputy Head of the OP swiftly shut them down. pic.twitter.com/UjrZ7C37aM