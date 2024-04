С руските бомби по руските глави: Украинска идея за нови боеприпаси. Пак руски хвалби за фронта (ВИДЕО)

Специално, редица руски военни телеграм канали обявиха превземане на Първомайско (на 11 километра югозападно от Авдеевка). С това се съгласиха и украински източници – на база геолокализирани видеокадри, показващи издигане на руското знаме в една от множеството съсипани и разрушени сгради и в това село. Интересното обаче е, че руското военно министерство не бърза да се похвали с превземането на Първомайско – в дневната му сводка няма нищо по въпроса: Руснаците превзеха украинско село, за което се бият от август 2022 г. (СНИМКА)

Russian forces raised their rag in the most western part of Pervomaiske, claiming (and I dare to say confirming) full control over the settlement. Russian have been advancing inside the settlement for weeks. AFU now seems to have retreated. pic.twitter.com/uIAKMKdij7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 9, 2024

Отделно – данни за руски напредък в Красногоровка, както и спекулации как Бердичи е в руски ръце (7-9 километра северозападно от Авдеевка). За нищо от това руското военно министерство все още не коментира – отдавна обаче е очевидно, че на бойното поле руснаците владеят инициативата, но напредват метър по метър, с цената на много жертви.

Добре известно е, че една от главните причини за руския напредък е липсата на достатъчно оръжие и боеприпаси в украинската армия (специално 155-мм снаряди, боеприпаси за ПВО, с което да се противодейства на руските бомбардировки с авиационни бомби). В това отношение впечатление направи новина, съобщена на сайта на украинското министерство на отбраната от украинския зам.-министър на отбраната Юрий Джигир – че Украйна работи да използва мобилни комплекси за разминиране на вече минирани територии. Може би най-важната причина за това – с тези комплекси ще може да се изваждат мини и да се прибират невзривили се бомби и снаряди, които да се използват повторно, включително за направа на нови боеприпаси. "Според различни оценки над 20% от пуснатите боеприпаси във войната не са детонирали", каза Джигир: В Украйна минираната територия е по-голяма по площ от цяла Гърция

В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) се набляга специално на отразяването в Русия на визитата на руския външен министър Сергей Лавров в Китай. Отразяването е патетично – как Русия и Китай си сътрудничат все повече и работят за „мултиполярен свят“, като се противопоставят на Запада. Предвид всички хвалби обаче няма много данни за конкретни проекти на сътрудничество между Русия и Китай, особено нови т.е. Пекин не променя открито позицията и не помага повече на Москва да спечели в Украйна.

Друг акцент – засилването на антимигрантските настроения в Русия заради руските ултранационалисти, с конкретни примери от публикации в руското пространство в Телеграм. Това създава проблеми на Кремъл в публичната визия за "Руската федерация е мултикултурен дом".

При всички тези новини – в Украйна "нормалното" ежедневие заради подпалената от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин изглежда така:

Wenn wir die Ukraine unterstützen wollen, müssen wir mehr Flugabwehr liefern.

Wenn wir nicht mehr Flugabwehr liefern können, müssen wir Raketen liefern, um die russ. Flugzeuge am Boden zu zerstören

Wenn wir das nicht tun, unterstützen wir sie eben nicht.pic.twitter.com/DNoqPaq2YR — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) April 9, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, има рязко увеличение на интензивността на военните действия през последните 24 часа. Украинските данни сочат 83 бойни сблъсъка за последното денонощие, спрямо 56 предишното денонощие. Ясно е къде руснаците натискат най-много – 29 отбити техни пехотни атаки в Бахмутското направление т.е. двойно повече на дневна база, 14 отбити в направлението на запад от Авдеевка т.е. двойно повече на дневна база, както и 28 отбити руски пехотни атаки в Новопавловското направление (на запад от Маринка: селата Красногоровка, Григоровка, Новомихайловка, Водяне, както и Урожайно т.е. направлението Велика Новоселка – Бердянск, на запад-югозапад от Угледар).

(КАРТА) Превземането на Първомайско отваря фронта за атака към Нетайлово (крайната точка на линията Яснобродовка – Уманско – Семьоновка – Бердичи: КАРТА) и създава сериозна заплаха за украинците в Невелско (4 километра югозападно от Първомайско), пише в своя дневен обзор руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов. Той явно забравя, че руснаците (уж) превзеха Невелско преди няколко седмици – бързо обаче се оказа, че не е точно така, защото украинските позиции са до селото и оттогава руските части не са помръднали в този район. Явно е обаче, че руската армия не е далеч от свързване и обединение на направленията на запад от Авдеевка (Покровското от руска гледна точка) и Новопавловското.

(КАРТА) Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише в обзора си, че руската армия е влязла от изток в Красногоровка, по жп линията и улица "Ватунин". Има геолокализирани видеокадри, които потвърждават руски напредък в югоизточните покрайнини на населеното място, откъм Маринка (КАРТА). Красногоровка беше изцяло върната от Трета щурмова бригада на украинската армия в края на февруари, 2024 година, но в този район боевете са много жестоки, а руските усилия за напредък – много сериозни: Украйна твърди, че е изтласкала руските сили от град в Донецка област

На фона на руската хвалба обаче има видеокадри от руското военно министерство, илюстриращи "руския успех" при Красногоровка – само че в тях присъства танк, който на 17 март беше унищожен при Маринка. С други думи – пропагандно внушение, с оправдание за "илюстрация", без да има уточнение, че става въпрос за "илюстрация":

todays russian MOD showcasing RU shelling of Krasnohorivka (M).

Unfortunately, the footage of tanks and BMP moving in shows a very specific tank ... that was destroyed March 17th near Marinka. oops https://t.co/RXz5QcxUYi pic.twitter.com/7u3a0FySN6 — imi (m) (@moklasen) April 9, 2024

Появиха се и геолокализирани видеокадри на удар срещу руски оръжеен склад, като там се вижда т.нар. танк-костенурка (блядмобил – накичен е с всякакви защити против дронове, за които руснаците са се сетили), използван за атака срещу Красногоровка. Съдейки по картината от кадрите, танкът трудно ще бъде използван скоро:

The turtle tank may have been destroyed.

The hanger could easily be geolocated to:

47.9566779449, 37.6132846913

(very brazen to drive back into the same hangar after the attack&the video from inside going viral) https://t.co/tuhaHReNc4 pic.twitter.com/yMEJK7ZCwM — imi (m) (@moklasen) April 9, 2024

(КАРТА) Вече е ясно, че руснаците имат нови позиции на запад от Ивановско (5-6 километра западно от Бахмут) т.е. в посока Часов Яр. Тяхната цел за Часов Яр е да атакуват както от юг, така и от север, като отрежат зоната източно от канала "Северски Донец – Донбас", към Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут). Има тактически руски успехи, хвалят се Пегов и "Рибар", като се набляга и колко интензивни са руските бомбардировки от въздуха. Видеокадри на руски Су-25 го доказват – липсата на западна помощ позволява на руската армия да налага въздушно превъзходство по важни точки на фронта.

A pair of Russian Su-25's, providing close air support, pretty much roaming freely near Chasiv Yar. Ukraine doesn't have the much needed air defense systems, fighter jets or MANPADS in sufficient numbers to shoot them down. This is really problematic. pic.twitter.com/PJmvq5utHJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 9, 2024

Има и потвърждение от зам.-ръководителя на Запорожкия регионален съвет, че руснаците постепенно завземат нови позиции по линията Работино-Върбово, в западната част на Запорожието. Точно там, в Работино, беше най-големият успех на провалилата се украинска контраофанзива от лятото на 2023 година: по направлението Орехов - Токмак - Мелитопол. Работино е 10 километра южно от Орехов, а Върбово - 18 километра югоизточно:

Like I have stated 2 days ago. The line of contact has changed near Robotyne-Verbove. Russian retook some positions towards Robotyne and is gradually trying to push back Ukrainian forces, Zaporizhzhia regional council deputy Lyshenko confirms. https://t.co/MsWuLT76sd pic.twitter.com/FLbRIcE8tL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 9, 2024

Същевременно Русия заяви, че Украйна е атакувала окупираната от руснаците Запорожка АЕЦ трети пореден ден с дрон, но украински официални лица отрекоха Киев да има нещо общо с атаките, предаде Ройтерс. "Уникалният учебен център на Запорожската ядрена централа беше атакуван", гласи изявление от контролираната от Русия АЕЦ. Изцяло контролираната и не казваща и думичка извън заръчното от Кремъл руска държавна информационна агенция РИА Новости съобщи, че атаката с дрон срещу учебния център е станала само 10 минути, след като мисията на МААЕ в АЕЦ-а е минала там. Дронът паднал върху покрива на учебния център, се казва в съобщението. Никой не е пострадал, добавя БГНЕС.

"Позицията на Украйна е ясна и недвусмислена - ние не извършваме никакви военни действия или провокации срещу ядрени съоръжения", заяви Андрий Юсов, представител на Службата за безопасност на Украйна (СБУ). Министерството на външните работи на Украйна добави, че Русия е единствената заплаха за Запорожката АЕЦ, която "не само е завладяла, военизирала и се опитва да похити, но и я използва като платформа за пропаганда."

Пример какво означава руската "освободителна" кампания в Украйна - село Кринки, на 30 километра североизточно от град Херсон, където има малко украинско предмостие през река Днепър. Там на практика няма камък върху камък, но украинските морски пехотинци удържат позициите си още от есента на 2023 година:

This is how Krynky on the left bank of the Kherson region looks like at the moment. Craters from artillery and glide bombs everywhere. All that is left are ruins.



"If we can't hold or take it, we will destroy it," a famous Russian strategy. pic.twitter.com/ccPXi26LbY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 9, 2024

Украинските ВВС съобщиха, че тази нощ Русия е изстреляла 17 дрона клас "Шахед", като са свалени 14. Руснаците са изстреляли още две ракети Х-59 по Одеса, като и двете са свалени - изстреляни са обаче и две крилати ракети "Искандер-К" и една балистична ракета "Искандер-М", пак от територията на Крим - те не са свалени, за момента не е ясно какви щети са нанесли.

