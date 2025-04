Пратеникът на Тръмп се оплете с идея за разделяне на Украйна, САЩ искат всичко досега да им се плати с лихва (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кийт Келог, пратеникът на Доналд Тръмп за диалога Русия-Украйна, който остана встрани от преговорите за сметка на пратеника за Близкия изток Стив Уиткоф, отрече да е говорил за разделяне на Украйна на сфери на влияние. Британското издание The Times публикува статия, в която Келог предлага нападнатата от Русия страна да бъде разделена като следвоенен Берлин. В материала се твърди, че неговият план е Русия да контролира Източна Украйна, британски и френски сили да са гаранция за западната част на страната, да няма никакви американски войски, а само „координация“ от САЩ. Да се създаде около 30 км буферна зона, да се проведат избори само след прекратяване на огъня, а за Европа да не тече никаква американска военна подкрепа, освен ако тя не действа самостоятелно в гарантиране на сигурността.

Келог обаче бързо отрече с публикация в X. „Статията изопачава думите ми. Говорех за сили за устойчивост след прекратяване на огъня в подкрепа на суверенитета на Украйна. Когато обсъждах разделянето, имах предвид зони на отговорност за съюзнически сили (без американски войски), а НЕ разделяне на Украйна".

🇺🇸 Keith Kellogg responds to The Times article:



"The article misrepresents what I said. I was speaking of a post-ceasefire resiliency force in support of Ukraine’s sovereignty. When discussing partitioning, I meant zones of responsibility for an allied force (without US troops),… https://t.co/IKOVt9UWR6 pic.twitter.com/u2zCqBJimz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 11, 2025

Как обаче той обяснява контрола на Русия над Източна Украйна? Вероятно е съгласен с думите на украинския лидер Володимир Зеленски, че окупираните 4 региона не могат да се върнат сега, защото няма нужните ресурси, но може това да стане чрез дипломация в бъдеще. Зеленски няма да признае Луганска, Херсонска, Запорожка и Донецка област за суверенни руски земи - нещо, което е изтъквал и самият Келог. Друго е обаче мнението на Стив Уиткоф, който вчера, 11 април, се срещна с руския диктатор Владимир Путин за трети път, откакто Тръмп пое властта в Белия дом: В САЩ се притесняват: Стив Уиткоф прегръща руските опорки.

Русия продължава да настоява за окупираните територии

Представители на Кремъл продължават да демонстрират нежеланието на Русия да направи териториални компромиси в Украйна в рамките на бъдещо мирно споразумение. След срещата на външните министри от Общността на независимите държави (ОНД) в Алмати вчера руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Володимир Зеленски ще трябва да приеме териториални отстъпки и че е „невъзможно“ Украйна да се върне към границите си от 1991 г. - т.е. международно признатите граници на Украйна.

Лавров се опитва да прехвърли вината на украинския презизент за предполагаемото лошо отношение на Киев към рускоговорящите в страната. Кремъл продължава изрично да демонстрира нежеланието си да прави компромиси и да отстъпва окупирани територии като част от евентуално споразумение, за разлика от украинските официални лица, които изразиха готовност да направят такива териториални компромиси, пише американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Руският диктатор Владимир Путин дори поиска от Украйна да отстъпи територии в Донецка, Запорожка и Херсонска област, които в момента не са окупирани от руските сили, и заяви, че Николаевска и Харковска област са „исторически руски земи".

Сделката за украинските минерали: Тръмп изнудва още и още

Доналд Тръмп иска Украйна да подпише споразумение, в което да изплати на САЩ цялата военна помощ, която страната е получила от администрацията на Джо Байдън, плюс 4 процента лихва, твърди The New York Times. Това е част от бъдещата сделка за украинските ценни минерали, посочва изданието, като отбелязва как заемът от Щатите за Киев, известен като "ленд-лийз", изтече, без да бъде използван. Тази система, популярна също като "заем-наем", позволява на САЩ да прескочат бюрократичните формалности и да подарят оръжия на Украйна с очакването да бъдат възстановени впоследствие. През май 2022 г. Конгресът даде на президента Джо Байдън това право. В края на декември миналата година Конгресът не прие разпоредба за удължаването на правомощията.

Още при първите дискусии за сделка за редкоземните метали Тръмп изтъкваше как САЩ са дали 350 милиарда долара помощ на Украйна и как Киев трябва да върне цялата сума. Само че се оказа, че това е лъжа на американския президент, която лесно може да се провери в сайта на Конгреса. Дори френският президент Еманюел Макрон му направи забележка да не повтаря подобни неща, когато го посети в Белия дом. Володимир Зеленски заяви категорично, че няма да връща никакви пари на САЩ за предоставените до момента оръжия и друга помощ.

Новото предложение за минералите включва по-строги условия в сравнение с предишните проекти - Вашингтон ще претендира за цялата печалба от фонда, който ще бъде създаден (между САЩ и Украйна, но Щатите ще имат контрола), докато Киев не изплати поне равностойността на помощта, получена от САЩ по време на войната, плюс 4% годишна лихва, гласи написаното в статията на NYT.

Украинската делегация вече е пристигнала в САЩ за поредния кръг от технически преговори по сделката за минералите. Диалогът протича в напрегната атмосфера. Перспективите за пробив в сделката са малки, допълва Reuters: Зеленски не планира да "кляка" на Тръмп за скандалното споразумение за минерали.

Любопитна визита в Украйна. Орбан ще спира Киев за ЕС

Междувременно принц Хари направи необявено посещение в Украйна, където се срещна с ветерани, възстановяващи се от травми. По време на посещението си той отиде в "Центъра за свръхчовеци" в западния град Лвов - клиника, която осигурява грижи и рехабилитация за ранени войници и цивилни. Хари се срещна и с украинския министър по въпросите на ветераните Наталия Калмикова. Посещението беше разкрито едва след като той напусна Украйна.

Prince Harry made an unannounced visit to Ukraine, where he met with veterans recovering from injuries.



During his visit, he went to the Superhumans Center in Lviv, a clinic providing care and rehabilitation for wounded soldiers and civilians. He also met with Ukraine's Minister… pic.twitter.com/YTB4zH5ww1 — WarTranslated (@wartranslated) April 11, 2025

Интересно изказване по повод напредъка на Украйна към членство в ЕС, но не толкова изненадващо, се появи от унгарския премиер Виктор Орбан - един от най-близките до Кремъл евролидери. „Членството на Украйна в ЕС ще унищожи Унгария и унгарските семейства. То ще унищожи 15-годишните ни икономически усилия", заяви той. Следващата седмица Будапеща ще проведе неофициално обществено допитване, инициирано от Орбан, за това дали украинците трябва да се присъединят към ЕС: Украйна влиза в ЕС: Сигнали за много близко бъдеще (ОБЗОР - ВИДЕО).

🇭🇺 Orban: “Ukraine’s EU membership will destroy Hungary and Hungarian families. It will undo 15 years of our economic efforts.”



Next week, Hungary will hold an informal public poll—initiated by Orban—on whether Ukrainians should join the EU. pic.twitter.com/vxYE3za1ec — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 11, 2025

Важна новина за украинската ПВО

На фона на приноса на съюзниците на Украйна във военно отношение (от Контактната група за подкрепа на украинската армия, формат "Рамщайн") стана ясно, че Украйна вече може самостоятелно да произвежда системи за противовъздушна отбрана тип FrankenSAM. Киев е получил техническата документация и е напълно способен да реализира проекта самостоятелно, заяви президентският съветник Олександър Камишин.

Става въпрос за хибридната ПВО система, разработена заедно със САЩ, която съчетава технологии на три зенитно-ракетни системи: съветската "Бук" с американски ракети RIM-7 Sea Sparrow; ракети "въздух-въздух" AIM-9M, комбинирани със съветски радари; както и зенитно-ракетни комплекси, базирани на стари украински системи с елементи и ракети от Patriot.

🇺🇦 Ukraine can now independently produce FrankenSAM air defense systems. Kyiv has received the technical documentation and is fully capable of implementing the project on its own, said Presidential Advisor Oleksandr Kamyshin. pic.twitter.com/Ozla5aeJmW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 11, 2025

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Що се отнася до интензивността на боевете на фронта, на дневна база тя не се променя особено - имало е 149 бойни сблъсъка през изминалото денонощие, което е само с един повече. С 18 повече руски управляеми бомби (КАБ) са били хвърлени по цели в Украйна и в Русия - общо 183, като в Курска област са пуснати почти половината от тях - 90. Руският артилерийски обстрел е в мащаб около 6400 изстреляни снаряда, т.е. с 400 повече на дневна база. Руснаците са използвали и 2789 FPV дрона "камикадзе", което е с около 400 повече спрямо предходното денонощие, гласи сутрешната сводка от 12 април на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

Най-горещите боеве са в Покровското направление, където украинците твърдят, че са отблъснали 40 настъпателни действия на руснаците за изминалото денонощие. В спомагателното от юг Новопавловско направление е имало 6 нападения. На второ място е Лиманското направление с 25 руски щурма за денонощието. В Курска област украинците твърдят, че са отблъснали 21 вражески нападения, а в Торецкото направление са се състояли 14 бойни сблъсъка: Западни военни в Украйна за 5 години: Съюзниците с нови планове, докато Ким Чен Ун не спира с оръжията за Русия (ОБЗОР - ВИДЕО).

Украински източници продължават да спекулират за това кои направления ще бъдат приоритетни за руските сили през пролетта и лятото на 2025 г. Заместник-ръководителят на украинската президентска канцелария Павло Палиса заяви пред Reuters на 10 април, че руснаците вероятно ще засилят настъпателните операции през април и май и че Русия ще продължи да приоритизира действията си в посока Покровск през следващите месеци. Палиса отбеляза, че руските сили могат да се опитат да напреднат и в близост до Купянск, Лиман или Новопавловка в Източна Украйна. Може да има настъпление и към град Запорожие в Южна Украйна, смята той, но повтаря, че по негова оценка сектор Покровск ще бъде „абсолютен приоритет“ на Путин.

Ден по-късно източник от украинския Генерален щаб заяви пред украинската служба на BBC, че руските сили възнамеряват да създадат буферна зона в северната част на Сумска област и да заплашват град Суми през следващите месеци - нещо, за което говори и главнокомандващият армията ген. Олександър Сирски: Тайната история - Сирски провали победата на Украйна: Отговор от него и оценка за фронта.

Понастоящем руските сили се опитват да напреднат по цялата фронтова линия в Северна, Източна и Южна Украйна, въпреки че изглежда, че в момента дават приоритет на направленията в Торецк и Новопавловка, която е в Запорожка област - в Ореховското направление, оценява ISW. Според украинския лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа Telegram канала "Офицер+", руснаците гледат към Северското направление за лятна офанзива, а също към Константиновка - припомнете си във вчерашния ни обзор.

Публикувани на 11 април геолокализирани кадри показват, че руските сили наскоро са напреднали южно от Васюковка, което е югозападно от Северск.

Има данни за руски напредък и в Купянското направление. Геолокализирани кадри, публикувани на 11 април, показват руски сили, които провеждат атака с подкрепата на четири бронирани машини - т.е. те наскоро са напреднали северно от Степова Новоселовка (югоизточно от Купянск).

Наскоро руските сили напреднаха в посока Новопавловка. Става въпрос за западната част на Запорожка област, в Ореховското направление. Геолокализирани кадри сочат, че войските на Путин наскоро са напреднали североизточно от Надиевка. Има и ВИДЕО с атакуван и унищожен руски танк.

(КАРТА) Руснаците са напреднали и при Велика Новоселка - на границата между Донецка и Запорожка област. Самата Велика Новоселка е под техен контрол, а сега са подновили настъпателните си действия северно и северозападно от селището. Механизирани колони, както и леки мобилни групи, се придвижват към Шевченко, Весело и Вилно поле. Регистриран е лек напредък (източно от Шевченко) и се водят тежки боеве.

В Покровското направление, където руснаците атакуват най-масирано, не се наблюдава техен напредък. Дори напротив - появиха се кадри, които показват как при мащабно нападение при Шевченко (село със същото име като гореспоменатото, но намиращо се южно от Покровск) украинската артилерия и FPV дронове унищожават руски превозни средства и пехота. Сраженията продължават и край Волно поле, Весело и Богатир.

Russians have started large scale attacks towards Shevchenko, south of Pokrovsk. Ukrainian artillery & FPV drones destroy Russian vehicles & infantry. Fighting also continues near Volne Pole, Vesele, and Bohatyr. pic.twitter.com/VvF4wkYA3D — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 11, 2025

Вижте и впечатляващо видео, което показва зрелищно взривяване на руски танк Т-80БВМ след пряко попадение на FPV дрон. Атаката е извършена от 414-а ударна безпилотна бригада "Птиците на Мадяр".

Spectacular detonation of a Russian T-80BVM tank after a direct hit by an FPV drone from the 414th Strike UAV Brigade Magyars Birds.



Jagga Jagga! Badaboom! pic.twitter.com/x7vaYPRmFi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 11, 2025

Що се отнася до Курска и Белгородска област на Русия, както и Сумска област на Украйна - там няма особена промяна. Украинците продължават настъпателните операции при Демидовка и Поповка в региона на Белгород, близо до границата, като руснаците твърдят, че половината Демидовка била "сива зона" - т.е. контролът преминава ту в едни, ту в други ръце.

През изминалата нощ над Русия са били "прехванати и унищожени" 36 дрона, твърди военното министерство на държавата агресор - 18 над Курска област, 13 над Ростовска област, по два над Белгородска и Орловска област и един над Краснодарския край.

Украинските военновъздушни сили съобщиха в сводката си от тази сутрин, че пред нощта руснаците са атакували с 88 безпилотни летателни апарата. От тях 56 са свалени с помощта на ПВО и мобилни огневи групи, а 24 са обезвредени с електронно заглушаване. Това означава, че 8 дрона са успели да "пробият" противовъздушната отбрана. Засегнати са Днепропетровска, Донецка, Киевска, Харковска и Одеска област.

Най-малко по трима ранени има в Киев и Харков, съобщиха местните власти. Във втория по големина град е имало 23 обстрела през нощта, а в столицата квартал Святошински е бил подложен на атака.

Общо в Харковска и Херсонска област са ранени шестима души - в резултат на вечерни и сутрешни обстрели, според прокуратурата и местните власти. Трима от пострадалите са в село Слатино в Харковска област, а един - в Немишлянския район на Харков. Още двама души са ранени в резултат на артилерийски обстрел на село Степановка в Херсонска област, съобщиха от регионалното военно управление.

Footage of the night work of air defense over Kyiv



The occupiers once again attacked the capital with drones. Three people were injured.



In total, this night, the Russians launched 88 "Shaheds" at Ukraine. pic.twitter.com/wbDmfPRnS7 — NEXTA (@nexta_tv) April 12, 2025