Без удължаване на "ленд-лийз"-а за Украйна: Конгресът на САЩ прие закон за отбраната за 2025 г.

Камарата на представителите на САЩ (долната камара на Конгреса) прие закон за националната отбрана за 2025 г. (NDAA), който съдържа ключови разпоредби за Украйна. Те включват забрана за признаване на руския суверенитет над окупираните украински региони - Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, както и Крим, мандат за проучване на сътрудничеството с партньори, включително Украйна, в областта на оръжията с изкуствен интелект и изискване към разузнавателните и финансовите агенции на САЩ да докладват за финансирането на тероризма от страна на Русия.

Разпоредбите за т.нар. ленд-лийз за Украйна обаче бяха изключени от окончателния текст. Тази система, популярна също като "заем-наем", позволява на САЩ да прескочат бюрократичните формалности и да подарят оръжия на Украйна с очакването да бъдат възстановени впоследствие.

През май 2022 г. Конгресът даде на президента Джо Байдън това право. Сега няма приета разпоредба за удължаването на правомощията.

Снимка: Getty Images

Това решение бе подкрепено от 281 конгресмени, 140 бяха "против" (16 републиканци и 124 демократи), съобщи украинският посланик в САЩ Оксана Маркарова в профила си във Facebook. Вижте документа тук.

Следващата стъпка е одобрението на NDAA от Сената на САЩ - горната камара, което се очаква следващата седмица.

In Markyne, Donetsk region, roughly 50km east of Mariupol, a Russian ammo depot was reportedly hit and destroyed. pic.twitter.com/gP3PSRbe5Z