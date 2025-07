Проливни дъждове заляха Испания, има изчезнали (ВИДЕА)

Най-малко двама души се водят за изчезнали в събота след проливните дъждове и наводненията в Каталуния, Североизточна Испания, съобщи ЕФЕ. Пожарникари съобщиха, че издирват по бреговете и устието на река Фоа двама души, които са изчезнали близо до град Кубелс, на около 50 км от Барселона. Испанският премиер Педро Санчес призова за "голяма предпазливост" и помоли хората да избягват ненужни пътувания в 10 северни и източни региона, които в събота бяха в състояние на повишена тревога.

🚨BREAKING: CARS SWEPT AWAY - SPAIN HIT BY SUDDEN FLOODS



Roads gone. Vehicles sunk. Chaos out of nowhere.



Catalonia just got slammed and they’re calling it “natural.”



You still think this is just weather?pic.twitter.com/8MWUPbCuyd