Проруски сепаратисти скъсаха Путин от критики, провалял се в Донецк

Първият от тях е осъденият на първа инстанция за свалянето на полет MH17 Игор Гиркин (Игор Стрелков), който отдавна поддържа много критично ниво към организация на руската инвазия в Украйна и специално Донбас. Гиркин използва като повод думите на генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, че войната може да прерасне в конфликт между НАТО и Русия. Бившият военен министър на ДНР иронизира, че Путин говори как "специалната военна операция" (така Путин нарича войната в Украйна) си вървяла по план, макар този път да забравил да каже, че "сме напред от графика". Гиркин се подиграва и, че няма защо обикновените хора да се тревожат – Москва и Санкт Петербург още не ги обстрелват като град Донецк, но като почнат, Путин, правителството и депутатите му ще ги евакуират зад Урал.

"Затова призовавам всички читатели да не обръщат внимание на провокациите на служители на Северноатлантическия алианс и да се подготвят да посрещнат Новата година в светло и спокойно настроение на умерен оптимизъм, с искрената надежда, че догодина войната с НАТО няма още да е започнала и така за щастие е удобно за президента и руското военно министерство сегашната специална военна операция да се протака", завършва Гиркин, визирайки думите на Путин преди два дни как с "операцията" всичко е наред и няма проблеми, само че се проточва.

🤡 Putin: "The 'special operation' is going its way, everything is stable, we have no questions or problems there".



Approximate losses of the occupiers to date, according to the General Staff of the AFU - more than 93,000 solders.



Everything going according to plan👌 pic.twitter.com/v7a65nj6Sf