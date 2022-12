Избиха зъбите на руската армия при Авдеевка, убиха много опълченци от ДНР: говори съден за сваляне на самолет

Гиркин говори конкретно за Донецка област и безплодните опити да бъде превзета най-силната украинска позиция в тила на град Донецк – Авдеевка.

По думите му, руската армия сама си избила зъбите при Авдеевка с неадекватни действия. Той е категоричен, че заради решения на командването там са загинали "огромно количество донецки опълченци". Гиркин веднага се поправи, че това не били опълченци, ами кадри на "нашата армия", включително тъст му.

War criminal Igor #Girkin on the storming of #Avdiivka:



"[The Russian army] cut their teeth on Avdiivka, killed a huge number of #Donetsk militiamen there, including my father-in-law. And they never managed to advance there". pic.twitter.com/WPNJd895sX