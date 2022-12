Руски данни: Украинците приближават Кремена. Първо украинско знаме на изток от Днепър (ВИДЕО)

Че вече има ефект от застудяващото време показват данни както от украински, така и от руски източници. Областният управител на Луганска област Сергей Хайдай коментира, че вече застудява все повече при линията Кремена – Сватово, която украинците атакуват откакто реализираха светкавичната си и много успешна контраофанзива в Харковска област през септември. Хайдай каза и, че руснаците вече изграждат втора защитна линия, зад тази на Сватово и Кремена – на 55 километра на югоизток, при Старобелск. Украинците вече на няколко пъти обстрелваха с HIMARS руски военни обекти именно там.

Междувременно награденият лично от Путин за проявено мъжество руски военен пропагандист Семьон Пегов, който стъпи на мина и загуби крака си тази есен, продължава да публикува в канала си в Телеграм WarGonzo неприятни за руснаците новини. Той твърди, че има силен украински натиск към Кремена – украинците са достигнали Красная Поповка (Червенопоповка) т.е. на 6 километра северно от Кремена, че част от магистрала R66 е в т.нар. "сива зона" т.е. не е под контрола на руската армия и че е имало украинска атака при Житловка, т.е. на само 2 километра от Кремена. За атаката при Житловка признават и от руското военно министерство, с твърдение, че била отбита и украинците дали 30 военни жертви. А Пегов още вчера (3 декември) публикува карта на района, на която Красная Поповка е отбелязана като позиция в контролираната от украинците зона.

Украинският щаб актуализира конкретна информация и за загубите на руснаците. Според нея, между 28 и 30 ноември 2022 г. до 70 ранени и над 230 мъртви руски войници са докарани в болници във временно окупирани населени места на Донецка и Луганска области. Освен това на 2 декември в местната болница в Мелитопол е докарана поредната партида от трупове и ранени руски войници, твърдят украинците.

Че украинците се активизират показа и публикация в Телеграм на специалното разузнавателно звено "Карлсон". Негови войници преминаха Днепър в Херсонска област и издигнаха украинското знаме на източния бряг. Разбира се, това е символично, но е явна подсказка какви са намеренията на украинците и какво ще последва изглежда скоро.

The #Ukrainian military raised the first flag on the left bank of the #Dnieper. pic.twitter.com/EI2BZQwrpq