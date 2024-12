Украйна има по-добър вариант от НАТО, а Путин няма да пречи? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Гаранции за сигурност или членство в Европейския съюз биха могли да послужат като алтернатива на членство в НАТО за Украйна. Така Киев би могъл да се съсредоточи върху възстановяването на икономиката си и укрепването на демокрацията, твърди авторитетното американско списание за международни отношения Foreign Affairs в свой материал, озаглавен "Път към мир в Украйна". Каква е идеята на автора Самюъл Шарап? Че за да се избегне подновяване на сраженията, мирната инициатива на САЩ трябва да включва три елемента - мерки за възпиране на Русия, гаранции за Украйна и стимулиране на двете страни да поддържат прекратяването на огъня.

Гаранциите за сигурност за Украйна, които са пряко свързани с прекратяването на военните действия, могат да допринесат за постигането и на трите цели, смята политологът. Ако бъдещото руско нападение е свързано със значителни разходи - било то поради това, че ще предизвика намеса на трета страна или ответни действия от Украйна, въоръжена със засилено възпиращо средство - вероятността Москва да предприеме такава атака ще бъде по-малка.

Новоизбраният американски президент Доналд Тръмп отдавна говори как можел да прекрати войната за "24 часа", когато встъпи в длъжност през януари 2025 г., а избраникът му за посредник между Москва и Киев Кийт Келог вече загатва за какво става въпрос: Топ приоритет на Тръмп: Справедлив, а не руски мир в Украйна. "Орешник" не е това, което Путин казва (ОБЗОР - ВИДЕО).

Гаранции за Украйна като тези на САЩ за Южна Корея и Израел

Киев търси гаранции за сигурност под формата на присъединяване към НАТО, но нито администрацията на Джо Байдън, нито бъдещата администрация на Тръмп изглеждат склонни да предложат тази възможност нито по време на войната, нито непосредствено след нея. Нещо повече, възпрепятстването на присъединяването на Украйна към Алианса е цел на руската политика от десетилетия и е сред основните мотиви, които диктаторът Владимир Путин цитира, когато трябва да обяснява защо е нападнал Украйна през 2022 г. Дори и членството в НАТО да беше реална възможност, то е тромав политически инструмент за прекратяване на една война, пише Foreign Affairs. Присъединяването би изисквало одобрението на 32 държави членки и по този начин би отнело в най-добрия случай месеци, а и би зависело от провеждането на много реформи от страна на Украйна, които нямат нищо общо с разрешаването на конфликта.

Снимка: president.gov.ua

Всъщност има и други, потенциално по-ефективни начини за предоставяне на гаранции за сигурността на Украйна в контекста на преговорите за прекратяване на войната, смята Шарап. От Втората световна война насам Съединените щати многократно са поемали двустранни ангажименти за сигурност към съюзници и партньори в подобни ситуации след края на конфликта. Два месеца след края на Корейската война през 1953 г. САЩ подписаха двустранен договор за взаимна сигурност с Южна Корея, в който Вашингтон се ангажира да се притече на помощ на Сеул, ако той бъде нападнат. След края на арабско-израелската война от 1973 г. Съединените щати постигнаха споразумение с Израел, в което се ангажираха да предприемат „коригиращи действия“, ако Египет наруши прекратяването на огъня или ако има „заплахи за сигурността или суверенитета на Израел от страна на световна сила“. Тези подходи, които спомогнаха за създаването на трайни периоди на относителна стабилност и мир, биха могли да послужат като модел за това какво може да се предложи на Украйна в бъдещи преговори, анализира политологът Самюъл Шарап.

Членство в ЕС може да замести ефективно влизане в НАТО?

Друг вид гаранция за сигурност може да бъде евентуалното членство на Украйна в ЕС. Член 42.7 от Договора за Европейския съюз, известен като клауза на ЕС за взаимопомощ, гласи, че ако „държава членка е жертва на въоръжена агресия на своя територия, другите държави членки са длъжни да ѝ окажат помощ и съдействие с всички средства, които са в тяхна власт“. Тази формулировка вероятно е по-обвързваща дори от клаузата за обща отбрана на НАТО, член 5, а Русия вече се съгласи да не пречи на членството на Украйна в ЕС по време на преговорите през 2022 г., добавя Шарап.

Ясно е обаче, че издирваният от Трибунала в Хага диктатор не желае справедлив мир - към това сочат всичките му публични изяви и тези на правителството му: Наглост от Путин: По-рано трябвало да направи инвазия, през 2022 г. вече не можело да се чака. Пореден пример - външният министър Сергей Лавров се противопостави на прекратяването на огъня, наричайки го „път за никъде“, и настоя за „надеждни споразумения“ с механизми за предотвратяване на нарушаването им. Лавров също така заяви, че Украйна „се нуждае от избори“, за да има легитимен президент - дълго повтаряната кремълска опорка, че Володимир Зеленски не е законен държавен глава и че с него не може да се преговаря.

Russia's Minister of Foreign Affairs Lavrov made new statements about potential negotiations. He opposes a ceasefire, calling it "a road to nowhere," and demands "reliable agreements" with mechanisms to prevent their violation. Lavrov also stated that Ukraine "needs elections" to… pic.twitter.com/SDqXqCeHKI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 26, 2024

Независимо дали Украйна ще получи обвързващи външни ангажименти за своята сигурност, тя ще се нуждае от независим възпиращ фактор под формата на силни въоръжени сили. Администрацията на Джо Байдън и многобройните съюзници от НАТО вече положиха основите за предоставяне на Украйна на необходимото обучение, трансфер на оръжия и сътрудничество в областта на разузнаването за създаване на тази възпираща сила в двустранните споразумения за сигурност, подписани по-рано тази година. Но партньорите на Украйна трябва да обмислят как най-добре да въоръжат страната, за да осигурят устойчив мир, пише политологът от Foreign Affairs.

Снимка: Facebook, Володимир Зеленски

Междувременно Independent излезе с материал, в който пише, че НАТО не е готова да се противопостави на Русия без САЩ, а Европа достига границите на възможностите си да подкрепя Украйна. Лидерите на Латвия, Естония и Финландия открито признават, че Европа не може да се защити без помощта на Щатите, добавя британското издание.

На този фон - Иран и Русия може да подпишат нов договор за стратегическо партньорство преди встъпването в длъжност на Тръмп, съобщава Newsweek. Споразумението ще замени пакта от 2002 г., като ще се съсредоточи върху енергетиката, транспорта и селското стопанство, обединявайки двете държави в условията на глобална изолация. Техеран е един от най-мощните поддръжници на Путин във войната му срещу Украйна, снабдявайки силите на диктатора най-вече с дронове клас "Шахед".

Същевременно руският външен министър Сергей Лавров отново повтори опорните точки на Кремъл за Украйна - без спиране на огъня, защото то щяло да позволи на украинците да се подготвят по-добре за следваща фаза на войната, трябвало да има и добри механизми да се поддържа установен мир, обаче първо трябвало да има нови избори за президент - пак опорката как Зеленски не е легитимен, защото му бил изтекъл мандата, макар военното положение в Украйна да замразява точно президентския мандат.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

През изминалото денонощие - на Коледа, 25 декември - на фронта в Украйна и в руската Курска област са се състояли общо 217 бойни сблъсъка, което е с 49 по-малко на дневна база, става ясно от сводката на Генералния щаб на украинската армия от тази сутрин. Руснаците са пуснали 35 авиационни бомби КАБ - с една повече спрямо предходното денонощие, но има значително повишение на изстреляните артилерийски снаряди - над 5 хиляди спрямо 4400 ден по-рано.

Photo of "Christmas" Pokrovsk, from which the Russians is now only 6 km away. There are almost no people, FPV drones are flying, and explosions are echoing.https://t.co/vBE20od9oR pic.twitter.com/7WdPlcq3Q1 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 25, 2024

Покровското направление отново е най-горещо с цели 57 руски щурма, всички от които спрени от украинската армия, твърди генщабът на Украйна. На второ място е Времеевското направление, което е спомагателно от юг на Покровското и Кураховското – там е имало 35 руски сухопътни нападения. Следва Кураховското направление с 31 отблъснати руски атаки, а в Курска област, където украинските сили провеждат трансгранична кампания от август насам, е имало 26 отблъснати руски щурмови действия. В Лиманското направление руските войски са атакували 26 пъти за денонощието, в Торецкото – 13, в Краматорското – 11.

В Харковското направление е имало само три руски нападения. Има кадри, които показват как украинските сили, подкрепени от танкове, провеждат успешна атака срещу руските позиции в областта. По време на операцията значителен брой руски войници са били взети в плен, твърдят украинците.

Ukrainian forces, supported by tanks, conducted a successful assault on Russian positions in the Kharkiv region. During the operation, a significant number of Russian soldiers were taken captive. pic.twitter.com/kfEV3aaLjn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 25, 2024

Що се отнася до Курска област, военнопропагандният руски Telegram канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на военното министерство в Москва Михаил Звинчук, и Telegram каналът "Двама майори" пишат, че там сраженията се водят в района на селищата Леонидово, Черкаска Конопелка и Куриловка. "Украинските въоръжени сили на два пъти се опитаха да контраатакуват, но неуспешно", твърдят руските пропагандисти.

"Противникът обстрелваше Лгов, трима души бяха убити, а друг по-късно почина в болница", добавя "Двама майори", чийто обзор е споделен от "Рибар". Става въпрос за атаката от вчера, 25 декември, насочена към място, където са разквартирувани руски морски пехотинци - войници от 810-а бригада на руската морска пехота. Бригадата е една от най-мразените в Украйна заради редица изстъпления и разстрели на невъоръжени украински военнопленници. Украинският генщаб потвърди, че точно 810-а бригада е била цел на нападението, а руски пропагандисти вече тръбят, че може да е убит заместник-командирът на бригадата Салим Пащов. По време на удара той е бил на команден пункт в Лгов.

🔥 The Ukrainian Armed Forces have reportedly eliminated the deputy commander of Russia’s 810th Marine Brigade. Salim Pashtov, who was at a command post in Lgov, Kursk region, at the time of the strike, was reportedly killed. pic.twitter.com/osnBOFkuYH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 25, 2024

Руснаците имат и други проблеми на своя територия - вчера е имало нападение във Воронежка област, след което Министерството на отбраната съобщи за свалянето на 23 дрона. Основната цел на атаката е било военното летище "Балтимор" - над него сутринта на 25 декември са били свалени няколко безпилотни машини. Отломките са паднали върху гараж на улица „Виноградная“ във Воронеж, в резултат на което той е изгорял. В село Новогремячие свален дрон е повредил покрива на жилищна сграда на улица „Октябърская“, установи опозиционният Telegram канал ASTRA. Няма пострадали, по летището също няма щети.

В Белгородска област на Русия хората частично остават без ток заради украинска атака с дронове. Повреден е електропровод, в резултат на което 13 населени места в Грайворонския район са без електричество, съобщи в социалните мрежи губернаторът Вячеслав Гладков.

В Покровското направление на украинския фронт руснаците освободили селището Нови Труд, съобщи руското министерство на отбраната. То се намира източно от Шевченко - точката, която свързва Покровското и Кураховското направление според украинския генщаб, и южно от град Покровск. Сраженията се водят и в Даченско, което е още на изток от Нови Труд, твърди "Двама майори". Южно от Покровск руските въоръжени сили напредват на запад по широк фронт - напредък има край Новооленовка и Новоелисаветовка, добавя каналът. В Курахово руските въоръжени сили напредвали в западната част и издигнали знаме на покрива на сградата на здравното заведение, твърдят "Двама майори" и "Рибар".

Украинският телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, отново пише, че руската армия се цели първо в селища на южния фланг на Покровск. Според него руснаците напредвали в района на Украинка и отново разстреляли украински военнопленници там. "Врагът провежда щурмови операции на групи от 6 до 15 души с участието на бронетранспортьори, както и на УАЗ-ки. Те се придвижват по посока на населените места Новоелисаветовка (от север), Новоолександровка, Нововасиловка (от юг) и Солоне", добавя "Офицер+".

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

Руската армия се опитва да обкръжи Покровск, споделя и друг представител на украинските въоръжени сили по украинската телевизия. Според него руските сили атакуват от два фланга, като концентрират всички налични ресурси. Сраженията все още не са достигнали Покровск или предградията му, но силите на Путин планират да си осигурят позиции в покрайнините, за да отслабят украинския логистичен център.

The Russian army is attempting to encircle the Ukrainian city of Pokrovsk



Russian forces are attacking from two flanks, concentrating all available resources, according to a representative of the Ukrainian Armed Forces on Ukrainian television.



The fighting has not yet reached… pic.twitter.com/YUKoKKfLEN — NEXTA (@nexta_tv) December 26, 2024

Война на дронове

След като силите на Путин нанесоха една от най-масираните си атаки с ракети и дронове по Украйна навръх Коледа, тази нощ на украинска територия е било по-спокойно. Противовъздушната отбрана е свалила 20 от 31 изстреляни дрона "Шахед", като останалите 11 са били обезвредени чрез електронно заглушаване, твърдят украинските военновъздушни сили.

Заради коледната агресия на Руската федерация американският президент Джо Байдън нареди на Пентагона да увеличи доставките на оръжие за Украйна.

Междувременно украинският Център за стратегически комуникации потвърди, че украинските ВВС са нанесли прецизен удар по военнопромишлен обект в Каменск-Шахтински, Ростовска област на Русия. Става въпрос за завода, произвеждащ твърдо ракетно гориво за балистични ракети: Русия призна за нов удар с ракети Storm Shadow и ATACMS: Няма да остане без отговор (ВИДЕО).

Сателитни снимки показват последиците от удара с дрон по петролната рафинерия "Новошахтинск" в Ростовска област - при нападението преди пет дни е унищожен поне един резервоар за гориво: Украинските дронове спряха работата на най-голямата рафинерия в Южна Русия.

Satellite images reveal the aftermath of a drone strike on the Novoshakhtinsk Oil Refinery in Russia's Rostov region. At least one fuel tank was destroyed in the attack five days ago. pic.twitter.com/PhH6ezOKMc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 25, 2024

Руското военно министерство, от своя страна, съобщава за 5 свалени дрона през нощта - три над Волгоградска област и по един над Воронежка и Белгородска област.