600 000 участници в "специалната военна операция" (СВО - гнусното име, което режимът на издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин налага) се лекуват в модерен рехабилитационен център. Това казва не кой да е, а кметът на руската столица Сергей Собянин.

Собянин посочи числото, докато даваше отчет как руското военно министерство отворило военна болница в центъра "Вороновски", който първоначално бил използван за лечение на болни от ковид. Това бил модерен комплекс, обезпечен с всичко необходимо и сега, "слава Богу", можел да се ползва, след като пандемията не е проблем.

🇷🇺 Moscow Mayor Sergey Sobyanin has confirmed injuries to at least 600,000 Russian soldiers. pic.twitter.com/8CupjROdYV