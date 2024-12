Топ приоритет на Тръмп: Справедлив, а не руски мир в Украйна. "Орешник" не е това, което Путин казва (ОБЗОР - ВИДЕО)

Новият американски президент Доналд Тръмп се надява и ще се бори за справедлив и устойчив мир в Украйна, подкрепен от гаранции за сигурност. Виждали сме в миналото как е имало мирни процеси, касаещи Украйна и Русия и те са се проваляли – топ приоритет на външната политика на президента Тръмп ще е това да не се повтори. Това заяви генерал Кийт Келог, представителят на Тръмп за Украйна, в интервю за Fox News – единствената мейнстрийм телевизия и голяма медия в САЩ, която Тръмп не е нападал и счита за информационен съюзник. "Тръмп е човекът, който може да доведе това до успешен край, вярвам, че ще го направи", каза Келог. Изрично той подчерта, че Тръмп има планове какво да прави за мир, но няма да говори преди самият президент да го направи.

На въпрос относно американската помощ за Украйна – 175 млрд. долара общо от началото на пълномащабната война, от които малко над 61 млрд. долара са военна помощ, Келог отговори, че САЩ били "изключително щедри" - затова било време Европа да поеме повече тежест и тя почвала да го прави, например Полша и нивото на отделени там средства за отбрана, почти 4% от БВП. За сравнение, дотук ЕС е отделил 135 млрд. долара военна, финансова и хуманитарна помощ за Украйна – през февруари, 2024 година, Съюзът пое ангажимент да осигури нови 54 млрд. долара за Украйна до 2027 година.

Специално по отношение на слуховете, че Тръмп ще притисне страните членки на НАТО да вдигнат разходите за отбрана до 5% от БВП (сега границата е 2%), Келог коментира, че така трябва да бъде. Той напомни пред Fox News, че дори досега 1/3 от членовете на НАТО не са стигнали 2%, включително Германия, но сега европейците почват да разбират предвид инвазията на Путин в Украйна. Това е техният заден двор, почват да го осъзнават, уверен е Келог.

Още: Путин нарочно избра Коледа да ни атакува: Зеленски с първи данни за мащаба на руската въздушна атака (СНИМКИ)

Междувременно, специализираното украинско издание Defense Express публикува материал, в който разкри подробности за проучването на останките от изстреляната по Днипро (Днепропетровск) руска ракета "Орешник" по заповед на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Твърдението на Путин за грандиозно ново и невиждано оръжие е лъжа, е заключението дотук. Причините за това заключение – открити са останки от части от ракетата, които са от 2017 година (запазени са сериен номер и дата – 12 април, 2017 година), т.е. имало е сглобяване на ракета още през 2018 година. Останките сочат, че по това време Руската федерация е разполагала със система за контрол на "нова" балистична ракета.

Трябва да се отбележи, че 2017 година е годината, в която по план е трябвало да започне серийно производство на руската балистична ракета RS-26 Rubezh (Рубеж), която украински експерти считат, че всъщност е родителят и близнакът на "Орешник". Има обаче данни, че през март 2018 г. Москва е решила да прекрати проекта. Това откритие означава също, че разработката на "Орешник" е започнала много по-рано, тъй като 2017 е годината на производство на определена част. Проектът очевидно е тръгнал в началото на 2010 година с първите чертежи, ако не и по-рано, заключва Defense Express.

Defense Express has published photos of a fragment of the Russian "Oreshnik" missile, showing that the missile was manufactured several years ago



One of the Oreshnik parts shows a serial number and production date - April 12, 2017. This suggests that the missile was assembled in… pic.twitter.com/V7O79BOwoe — NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Особено в последно време, основен акцент във военните действия е случващото се в Курска област, откъдето постоянно излизат видеокадри. Поредно видео показва как руски войник не може да спре да се чуди какви оръжия използват севернокорейските съюзници на армията на Путин. Пример – автоматично леко стрелково оръжие, което обаче тежи над 15 килограма. "Много необичайно, много странно", коментира войникът и добавя, че не би стрелял с такова нещо. А на този фон в дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) отчита руски напредък на запад от Малая Локня, северно от Суджа:

Russian occupier shares his impression of North Korean Type 73 machine gun



“It's a strange piece of shit. I wouldn't go into combat with one of these,” the Russian said. pic.twitter.com/VQlvas7fxJ — NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2024

Денонощието на Бъдни вечер се оказа второто най-интензивно досега като мащаб на пехотните бойни действия в Украйна. Общо за последните 24 часа е имало 266 руски пехотни атаки във всички направления на фронта т.е. 14 повече на дневна база. Има по-рязко намаление на броя използвани от руснаците авиобомби – 34 спрямо 52 на 23 декември, но и увеличение на изстреляните от руската армия снаряди – почти 4400 т.е. с 400 повече на дневна база, става ясно от данните в сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление на Бъдни вечер е било Покровското – 60 руски пехотни атаки са спрени там. 37 са руските пехотни атаки в Курска област, с което това направление се класира на второ място. След това е Кураховското направление – 36 руски пехотни атаки, като изрично украинският генщаб подчертава свъзването на това направление с Покровското в района на село Шевченко, на южния фланг на Покровск (3 километра разстояние). Във Времеевското направление, което е спомагателно на Покровското, е имало 34 руски пехотни атаки. В Лиманското направление също е било горещо – 31 руски пехотни атаки, а в Купянското са били 23 – вече официално украинският генщаб потвърждава руските действия при селата Лозово и Загризово т.е. още един руски опит за преминаване на река Оскол. В Торецкото направление е имало 16 руски пехотни атаки, 14 са станали факт в Краматорското направление – седмици наред там не е имало двуцифрен брой руски пехотни атаки. Сега руски военнопропагандни телеграм канали разказват, че в Часов Яр (основната руска цел към момента в Краматорското направление) украинската армия е успяла изцяло да си върне т.нар. огнеупорен завод, който се намира в централната част на града.

Украинският телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, повтаря как руската армия не се цели директно в Покровск, а се стреми да заеме позиции южно от града, като овладее редица от селцата там, конкретно линията Новоелисаветовка – Новооленовка – Украинка. Има нови шестима разстреляни предали се украински войници при Украинка, казва друг украински военен – Станислав Бунятов, оператор на военни дронове в батальона "Айдар" с позивна Осман. "Там всъщност има само едно поле. Руснаците се стараят обаче да настъпят през дерета и други труднопроходими терени", добавя Алекс.

По отношение на Кураховското направление, Алекс разказва, че руснаците са променили тактиката – предимно пехотни атаки без бронирана техника, с опити да се напредва в гористи пояси, т.е. където има прикрития. Активното руско настъпление на практика е спряно, 30% от Курахово е под украински контрол, добавя украинският лейтенант. "Вероятно в близко бъдеще настъплението на частите на руската армия ще продължи в посока на промишлената зона на запад, както от централните улици, така и от северния бряг на Кураховския язовир", пише руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, лично награждаван няколко пъти от Путин.

За Времеевското направление "Рибар" очаква скоро да има руски настъпление към селата Константинопол и Уакли, на северния фланг на Велика Новоселка. На юг под пълен руски контрол е Сторожево, това се видя и с геолокализирани видеокадри, показващи издигането на руското знаме в руините на селцето. Макаровка също е под руски контрол, както и по-голяма част на Благодатно, твърди "Рибар", но признава, че в Нови Комар, пак на северния фланг на Велика Новоселка, има още боеве.

За Торецкото направление Алекс твърди, че при вчерашните атаки руснаците са изгубили цяла рота войници – заради украински обстрел с дронове.

Так зараз виглядає майже повністю стерте росіянами з лиця землі місто Торецьк(Бахмутський район, Донеччина)з висоти пташиного польоту

Намагаючись просунутися далі російський виродки залишають від Донбасу випалену землю



Запеклі міські бої тривають



Відео від воїнів 93-ОМБр pic.twitter.com/CaqAJr1fR3 — Мисливець за зорями (@small10space) December 24, 2024

(КАРТА) В Купянското направление украински оценки за ситуацията при Лозово са, че има лек руски напредък – идеята е при превземане на Лозово руските сили там да се свържат с тези при Крухляковка и да тръгнат на юг към Боровая. Появиха се и геолокализирани кадри от разбиването на пореден руски щурм, с 9 БТР-а, чиято цел беше разширение на малкото руско предмостие през река Оскол в района на село Двуречна (КАРТА). Имало е общо две атаки, спрени са, а 2 БТР-а са унищожени:

Yesterday, the occupiers, with the forces of two mechanized columns, tried to expand the bridgehead on the left bank of the Oskil River.



Ukrainian warriors engaged 9 BMP-2 units (8 damaged and 1 destroyed) and 3 tanks (1 damaged and 2 destroyed). Eighteen occupiers were… pic.twitter.com/FQCZsCQc1n — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 24, 2024

На източния бряг на река Днепър е имало големи руски загуби – няколко взвода от 70-та руска мотострелкова дивизия не са се върнали. "Ситуацията за руснаците се усложнява от некадърността на командирите им", както и че те остават безнаказани за неоправдани решения, водещи до големи загуби, казва украинското партизанско движение "Атеш". Правят по 5-7 атаки дневно в опит да установят позиции на западния бряг на река Днепър, коментира говорителят на украинското командване "Юг" полковник Владислав Волошин. Става въпрос за делтата на Днепър и островите там – руската идея е да има сигурна база за прехвърляне на по-тежка военна техника през островите до западния бряг на Днепър и да бъде обстрелван град Херсон с артилерия

Още: Първо Покровск или първо неизвестни селца – непосредствените руски цели в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

🇷🇺 The Russian army aims to seize a foothold on the right bank of the Dnipro in Kherson Oblast, but there are no plans to storm the city of Kherson itself, per Southern Defense Forces spokesman Vlad Voloshyn.



"5-7 infantry assaults occur daily along this axis," he said, calling… pic.twitter.com/JY47Y27LAJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 24, 2024