Холандия е отпуснала 3,8 милиарда евро на Украйна и планира да предостави допълнителни 6 милиарда евро. Приоритетната област на помощ за Амстердам е енергетиката, заявява холандският посланик в Украйна Але Дорхаут. Според него през последните три години Холандия е подкрепяла Украйна по различни начини – морално, с хуманитарна помощ и помощ за възстановяване и икономическа и военна подкрепа, съобщи РБК - Украйна.

Стана ясно, че тези 6 млрд. всъщност са допълнителни, пише белоруската опозиционна информационна агенция NEXTA. Припомняме, че още през октомври беше съобщено, че Холандия планира да отдели над 6 милиарда евро военна помощ на Украйна. По това време холандският министър на отбраната Рубен Брекелманс заяви, че подкрепата няма да бъде намалена, допълва РБК - Украйна.

The Netherlands will allocate an additional €6 billion to Ukraine



This was announced by the Dutch ambassador, Alle Dorhout:



"We have already done a lot to support your country, and we are constantly looking for new opportunities," he said.