Първо Покровск или първо неизвестни селца – непосредствените руски цели в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Покровск ли е следващата голяма цел на руската армия или тя първо ще се съсредоточи в превземането на далеч по-малки населени места в южната част на Донецка област, за да може да се похвали с териториални придобивки под формата на полета, ниви и горички, така че да удовлетвори издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин и думите му в т.нар. "Пряка линия" как руснаците напредват в Украйна "не в метри, а в километри"? Този въпрос поставя в дневния си анализ ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Можем да запазим Покровск, ако командването взема адекватни решения и имаме достатъчно добро осигуряване с дронове. Това заяви командирът на Първи щурмови батальон "Да Винчи" лейтенант Дмитрий Филатов. Батальонът е кръстен на загиналия лейтенант Дмитро Коцюбайло, най-младия командир на батальон в историята на украинската армия, чиято позивна беше Да Винчи – бойците му са познати с прозвището Вълците на Да Винчи. Филатов е категоричен, че в Покровск Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) разполагат с чувствителни предимства, имат и повече артилерийски снаряди на разположение. Най-важното според него е организацията и координацията на отделните части, както и да няма подвеждащи доклади към командването, когато има лоши новини, за да може да се реагира навреме. Не бива да допускаме остър недостиг на дронове, руснаците сега имат предимство като количество на безпилотни летателни апарати в този участък на фронта, смята Филатов, чиито думи са цитирани от известния украински журналист Юрий Бутусов в профила му във Facebook. Филатов подчертава – държавата дава на "Да Винчи" достатъчно пари за само 5 дрона "Мавик" месечно, което ни стига за максимум 2 дни! Всичко зависи от доброволци, добавя той. "Надявам се, че ръководството ще се заеме с този въпрос и в близко бъдеще ще бъдат взети решения за системно осигуряване с дронове и системи за електронно заглушаване", подчертава лейтенантът.

Същевременно в анализа си ISW посочва многократно дискутираното в предишните дни – че при Покровск руснаците се мъчат да разширят плацдарм от юг, като са съсредоточени при Новотроицко и Даченско, както и линията Лисовка – Писчане. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" твърди, че по-голямата част от Даченско е под руски контрол. Американският мозъчен тръст напомня, че руснаците имат позиции на 10-тина километра източно от Днепропетровска област и е възможно първо да тръгнат натам, за да се похвалят с териториални придобивки в смисъл "овладяваме региона". ISW обръща внимание и на изчисления, че Русия вече е загубила 47% от резервите си от танкове, които е имала преди старта на пълномащабната война в Украйна, 52% от бронираните бойни машини за пехотата и 45% от БТР-ите си. Това оказва влияние върху темпото на руския напредък, посочват от института и предупреждават, че изчисленията може и да не са абсолютно точни, защото Русия вероятно успява да събира части от повредена бронирана техника и да ги използва за поправка и рехабилитация на друга техника.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че 3000 севернокорейски войници са убити и ранени при бойните действия в Курска област. Това е една четвърт от севернокорейския контингент на помощ на Русия. Южнокорейският генщаб посочи, че най-малко 1100 севернокорейски войници са убити и ранени в Курска област: Артилерията на Путин ще замлъкне без севернокорейските снаряди и боеприпаси

Новият губернатор на Курска област Александър Хинщейн освободи отговорния от държавна гледна точка за изграждането на отбранителните линии в областта Владимир Лукин. Лукин вече е в ареста, с обвинение за злоупотреба с власт. Руската прокуратура прави цялостен одит на дейността по изграждане на съоръженията, информира руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Украйна е съвсем близо до завършване на нова крилата ракета – името ѝ е "Трембита", като първоначалният проект е за ракета с обхват 200 километра и скорост 400 км/ч., базирана на германски ракетен двигател от Втората световна война, но вече се разработва по-модернизирана версия, с по-голям обхват, пише The Economist. Базов модел на ракетата с бойни глави от 20-30 килограма ще струва само 15 000 долара, а тя може да се използва и като примамка в ПВО, като цената в този случай е едва 3000 долара. Украинският военнопромишлен комплекс разработва минимум 10 проекта за ракети и някои вече са завършени.

Украинското специализирано издание Defense Express съобщава, че Русия вече успява да произвежда по 2000 дрона клас "Шахед" месечно. Изданието изчислява на база данни от отломки от свалени в Украйна безпилотни летателни апарати, че Руската федерация вече е произвела 10 000 дрона клас "Шахед" само със свои производствени мощности.

Пореден скок в интензивността на боевете в Украйна – той доведе до второто най-високо число на бойни сблъсъци на фронта там. За денонощието на 23 декември е имало 252 бойни сблъсъка, с 18 повече на дневна база. Почти се е удвоил броят на използваните от руснаците авиобомби – 52 за деня, като от 20 ноември насам има само един ден с над 100 използвани от руската армия авиобомби, докато преди това всеки ден беше така месеци наред. Причината – заплахата от западните ракети, които принудиха руската щурмова авиация да отстъпи по-назад: Ефектът от далекобойните удари: Русия трудно използва вече най-страшното си оръжие. Има и нов спад в размера на руския артилерийски обстрел – 4000 изстреляни снаряда, с 200 по-малко на дневна база.

Най-горещото направление е Курското – в Курска област е имало цели 46 руски пехотни атаки, но това е под нивото отпреди няколко дни, когато бяха над 60 дневно. Прави впечатление, че като цяло има равномерно разпределение по всички участъци на фронта. Във Времеевското направление руските пехотни атаки са били 35, като украинският генщаб пак включи в сводката боеве в района на Нови Комар, северно от Велика Новоселка – всъщност като цяло изброяването къде са боевете сочи предимно северния фланг и покрайнините на Велика Новоселка от изток. В Кураховското направление, северно на Времеевското, са отбити 32 руски пехотни атаки. В Покровското направление са спрени 30 руски пехотни атаки. В Лиманското направление е имало 27 руски пехотни атаки, в северното от него Купянско – 19, като там има твърдения на "Рибар" за разширение на руската зона на контрол в района на Двуречна, където имаше преминаване от малък брой руски войници на западния бряг на река Оскол, а в Северското направление, което е южно на Лиманското, руските пехотни атаки са 13. В Торецкото направление са отчетени 18 руски пехотни атаки, 9 е имало в Краматорското направление (Часов Яр и в района на намиращото се южно от градчето село Ступочки), сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

Near Kreminna and in the Serebryansky forestry, the "Phoenix" unit of the DPSU "Revenge" brigade lives up to its name: Destroyed: 1 self-propelled gun, 1 tank, 12 vehicles, 1 MT-LB, 2 fuel depots, dozens of shelters, and Russian infantry. pic.twitter.com/qrTjaiU6UM