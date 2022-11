Руските сили променят тактиката при Херсон: Битката за града ще бъде жестока

Начело на руската групировка в Херсон е командващият военно-десантните сили на Руската федерация генерал-полковник Михаил Теплинский, на него в пълен състав е подчинен 22-ри армейски корпус (под командването на генерал-майор Марзоев), пише Бутусов в профила си във Facebook.

Тук влизат батальонни тактически групи от състава на: 7-ма и 76-та десантно-щурмова дивизия, 98-ма десантна дивизия, 11-а, 31-ва и 83-та десантно-щурмови бригади, 45-а бригада на десантните сили, 90-та танкова дивизия, 19-та мотострелкова отбранителна дивизия, 810-та бригада на морската пехота, 37-ма мотострелкова бригада, 10-та бригада на специалните сили, оперативни части и на руската гвардия. Тук са съсредоточени почти всички руски военно-десантни части: три от четирите дивизии и всичките четири бригади. И постоянно се хвърлят подкрепления и военна техника. Тази огромна сила ще бъде победена само от по-ефективна сила и при успешна тактика, пише политическият анализатор.

