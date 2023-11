Първа кралска реч: Чарлз III почете майка си и очерта приоритетите на кабинета (ВИДЕО)

Той започна речта си, като отдаде почит на своята „скъпа майка“, покойната кралица.

В речта си кралят на Великобритания изложи плановете на правителството за следващия парламент.

Кралят обяви нов законопроект за присъдите, за да има доживотни присъди за най-тежките убийства, поиска местата в Обединеното кралство да изготвят антитерористични планове.

Сред приоритетите, които монархът изложи е и законопроектът за тютюна и вейповете, който ще представи планове за поетапна забрана на тютюнопушенето и ще въведе ограничения върху опаковането и маркетинга на вейпове. ОЩЕ: Риши Сунак вдига възрастовата граница за тютюнопушене

Също така от речта му стана ясно, че на публичните органи ще бъде забранено да бойкотират Израел.

King Charles III arrives at UK Parliament to deliver the first King's Speech in more than 70 years Follow our live coverage https://t.co/X3cWEi5QCZ pic.twitter.com/qvIKVreCdr

Речта на краля – част от политическия календар на Обединеното кралство – показва, че монархът прочита предстоящата законодателна програма на правителството, сигнализирайки ключовите приоритети на министър-председателя Риши Сунак за следващата година, пише за събитието Politico. ОЩЕ: Инфлацията във Великобритания най-ниска от година и половина

Това смята британския премиер Риши Сунак, става ясно от неговия Twitter. „Промяна в нашата икономика. Промяна в нашето общество. Промяна в нашите общности“, пише Сунак.

Във видео британският премиер се хвали с намаляването на инфлацията и на лодките с мигранти. ОЩЕ: Британската средна заплата надмина инфлацията

„Днес в речта на краля ние вземаме дългосрочни решения за осигуряване на по-светло бъдеще. Първо ще развием икономиката, ще създадем работни места и подобрим уменията и ще върнем брилянтните ни иноватори и предприемачи. Второ, ще укрепнем обществото, включително и защитата на младите хора от тютюнопушеното, за да създадем поколение от непушачи. Трето, ще направим така, че хората да са в безопасност“, посочи още Сунак.

This King’s Speech delivers change.



Change in our economy.

Change in our society.

Change in our communities.



It takes long-term decisions for a brighter future ⬇️