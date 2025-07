Първи данни за загиналите и ранените във влакова катастрофа в Германия (ВИДЕО)

Общо трима души са загинали след влаковата катастрофа в Югозападна България - това съобщават редица западни медии като Reuters и BBC, които се позовават на изявление на местната полиция. В катастрофиралия влак е имало около 100 пътници, има и неуточнен все още брой ранени - два вагона са излезли от релсите между градовете Ридлинген и Мундеркинген, близо до германската граница с Франция и Швейцария, съобщи полицията в Щутгарт.

Малко по-късно вече излезе допълнителна информация - четирима загинали и 34 ранени, по данни на BBC.

