Разярен бик разби оградата и нападна множество хора (ВИДЕО)

Видео, запечатало ужасяващия момент, в който разярен половинтонен бик нахлува през ограда и се врязва в тълпа деца по време на великденски фестивал в Испания, се разпространява скоростно в интернет. Шокиращите кадри от инцидента са заснети с камера по време на древния фестивал "Торо дел Алелуя" в Аркос де ла Фронтера, провинция Кадис, в събота, 19 април. По време на празненствата четири бика "Алелуя" са пуснати да тичат по улиците на града, преди да бъдат върнати във фермите си.

Шоуто причинява голямо страдание на животните, макар че вече биковете не се убиват на ринга - предполагаемо отражение на милосърдието на Христос. Но когато първият от тях, наречен Инфинито, е освободен от транспортния сандък, разяреното животно се нахвърля върху тълпата. На кадрите се вижда как бикът се завърта и се удря в крехка преграда, която се срутва.

Rampaging 500-Kilogram Bull Injures Spectators in Spain



During a festival in the Spanish town of Arcos de la Frontera, a 500-kilogram bull named Infinito broke through the barriers and trampled spectators.



According to the rules of the bull run, the animal was supposed to… pic.twitter.com/hrex7htExb