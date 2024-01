Русия атакува Украйна с рядка 4-тонна ракета от 60-те години (СНИМКИ)

Ракетата е противокорабна и е с дължина 10 метра и стартово тегло 4 тона, съобщи Defence Express. Тя е била свалена от украинското ПВО.

Въпреки възрастта си, P-35 все още е на въоръжение в Руската федерация като през 2021 г. техният брой се е оценявал на 8. Но дори в последната си версия на модернизация (3M44), приета през 1982 г., тези ракети още тогава са се смятали за архаични. Обхватът им е до 300 км (според някои източници до 460 км при версията 3М44), скоростта до 1800 км/ч (според други източници 2200 км/ч), размерът на бойната глава е до 930 кг.

Изданието пише още, че тези ракети се използват в стационарния комплекс "Утес", известен още като Обект-100 - подземно съоръжение, разположено близо до Балаклава. Самите ракети в пусковите установки там са скрити под земята и се вдигат само преди изстрелване.

Като цяло Руската федерация е имала само два такива комплекса - в Крим и на остров Килдин в Баренцово море като вторият според достъпната информация е изоставен.

Russia likely used a rare 4-ton P-35 anti-ship missile from the 1960s to strike Ukraine, marking the first known case of its use. The missile, despite its age, is still in service and was likely aimed at objects in southern regions. The P-35 has characteristic wings, and images… pic.twitter.com/ESf8ose0Xx