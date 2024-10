Докато Зеленски е в Брюксел: Руската армия се напъна здраво, Лукашенко забавлява (ОБЗОР - ВИДЕО)

Изравнено "второ най-добро постижение за деня" по интензивност на боевете на фронта в Украйна – заради активността на руската армия. Това беше 17 октомври, 2024 година – денят, в който украинският президент Володимир Зеленски отиде в Брюксел, за да защити плана си за победа над Путинова Русия, която нападна Украйна на 24 февруари, 2024 година. Новините от Брюксел следваха една след друга, може би най-важната от тях беше явният намек, че ако не може да разчита на западните си съюзници, Украйна ще потърси изход в ядреното оръжие – с изрични уверения от Зеленски, че Киев предпочита и се цели в бързо влизане в НАТО, а не да почне да работи за създаване на собствено ядрено оръжие предвид научното ноу-хау и опит в страната от времето на СССР: Украйна сериозно обмисля възможността да възстанови запасите си от ядрено оръжие

На този фон, случайно или не руската армия извърши цели 210 пехотни атаки на фронта в Украйна (в статистиката не влиза случващото се в Курска област). Това се случва за втори път за само едно денонощие от началото на пълномащабната война в Украйна. Рекордът, който беше поставен пак тази година, е 226 атаки. Отделно, Русия изстреля 136 дрона клас "Шахед" и от неустановен вид – за втори път тази седмица Руската федерация изстреля такова количество дронове по Украйна. 80 са свалени с ПВО, 44 са свалени с електронно заглушаване, 2 са се отклонили към Беларус, а още 10 са все още в украинското въздушно пространство: "Върнете Курск до 30 октомври": 226 руски пехотни атаки в Украйна, руски страх от атака в Белгород

Увеличението на руските пехотни атаки на дневна база е от цели 47 – точно толкова, колкото са били всички атаки в Кураховското направление, което е било второто най-горещо за деня, след Покровското. Увеличение има и в хвърлените от руснаците авиационни бомби – 113, след като в 2 от предишните 3 дни бяха под 100. Намаляват обаче руските артилерийски обстрели – малко под 4100, т.е. с около 700. А в сутрешната сводка на украинския генщаб има отчетени 1530 убити, ранени и изчезнали по време на бойни действия руски войници, което също е второто най-високо постижение дотук във войната – през тази година имаше ден с над 1700 убити, ранени и изчезнали по време на бойни действия руски войници съгласно украинската статистика.

Покровското направление пак е номер едно по интензивност на боевете – 50 отбити руски пехотни атаки там. Селидово си остава основната руска цел, като по украински данни има лек руски напредък по фланговете на града (от север, откъм Николаевка и от юг, откъм Цукурино). Основната цел на руснаците е да успеят да пробият Селидово преди сериозните дъждове на есенно-зимния сезон (КАРТА). Специално за Максимиляновка има отчетен лек руски напредък в центъра на населеното място, след руска атака с поне 10 единици бронирана техника, от които 4 са били унищожени по украински данни. Популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" счита руския напредък в Максимиляновка като "овладяване на по-голямата част" - селото е важна позиция за напредък към Курахово (КАРТА):

Units of the UAV Strike Company within the 47th Mechanized Brigade destroyed a Russian BMP-3. pic.twitter.com/pYtJhnqy1G — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 17, 2024

Традиционно, след Покровското и Кураховското направление най-горещите са Лиманското и Купянското – 21 и 19 руски пехотни атаки там. Какво се случва в тези две направления като голяма картина, припомнете си във вчерашния обзор: Плановете за победа: Факторите кой ще има успех в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Извън тези четири направления, двуцифрено количество руски пехотни атаки има само във Времеевското направление – там руснаците се мъчат да напреднат от Угледар през Богоявленка към Курахово от юг.

Combat work by FPV and heavy bomber drone operators from the 12th Operational Assigment Brigade Azov in the vicinity of New-York. pic.twitter.com/q5QlrDnggk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 17, 2024

Нови данни и за Краматорското направление, където е имало 8 руски пехотни атаки. В Часов Яр, по информация от украински източници, руски сили действително са успели да влязат малко по-навътре в микрорайон "Жовтневий/Октомврийски", но украинците държат миркрорайон "Нови" и сега украински части провеждат операции, за да отрежат тези понапреднали руски части и да ги обкръжат. "Рибар" също отчита този руски напредък, но го представя като нещо положително, без да споменава опасността и тези руски войници да влязат в статистиката на пушечното месо. Руският военнопропаганден канал се хвали и, че от север руската армия овладяла добра позиция до Григоровка и почти овладяла изцяло Калиновка, но само почти – защото украинските дронове непрекъснато избиват руски войници. Имало и руски успех при една от въглищните мини в района, който можел да позволи на руснаците да атакуват успешно Ступочки, на юг от Часов Яр (КАРТА).

В Курска област най-жестоките боеве са в района на Любимовка и Зелен път, Кореневска община. Непрекъснато излизат видеокадри, показващи как руснаците се хвърлят напред с бронирана техника и какви загуби им нанасят украинците – но на фона на долните видеа, показващи разгрома на различни руски атаки, "Рибар" настоява, че всъщност украинците контраатакували и търпели големи загуби, както и че имало много пленени украински войници при село Толстой Луг, което също е в района. Каналът на Михаил Звинчук все пак признава: "Приблизително в този район имаше неуспешна атака на руската армия и загуба на няколко единици бронирана техника. По предварителни данни причината е грешка в ориентацията по картата". "Рибар" подчертава и, че можело скоро Плехово, в района Суджа, да бъде обкръжено от руската армия:

lmao... I'm starting to think BMP-3s were initianally planned as a launch platform for Roskosmos.



Another one exploded in Zelenyi Shlyakh, Kursk after an FPV Drone hit.

It enters the forested area and is destroyed ~51.313952, 35.083852@GeoConfirmed @UAControlMap https://t.co/UWn2unNd8C pic.twitter.com/du2ARo0IEg — PJ "giK" (@giK1893) October 17, 2024

Само за 17 октомври руснаците са хвърлили цели 58 управляеми авиационни бомби в Курска област. От почти две денонощия видеокадри и снимки на поразено и изравнено със земята от тези бомби руско село (Свредликово) обикалят социалните мрежи:

The Russian military drops bombs on its own citizens who remained in the Kursk region.



The village of Sverdlikovo after the strikes of the guided bombs.



Not far from the place where the bombs were dropped, in Lebedivka, lives a family with a two-month-old baby and other… pic.twitter.com/EfOdaVhV4X — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 17, 2024

По-интересното от по-незабележимото след визитата на Зеленски в Брюксел

На всяка манджа мерудия – беларуският диктатор Александър Лукашенко се изяви на заседание на Беларуския съвет за сигурност как едва ли не без него не можело да се приключат преговорите за мир в Украйна. Посланието на Лукашенко, което едва ли интересува когото и да е: Това и нас ни касае и не може да се вземат решения, които ни засягат, без наше участие, като той го казал и на Зеленски, и на Путин, настоявал даже:

Lukashenko stated that Belarusians must be present at any negotiations to resolve the Ukraine war. "This is our issue too, and I don’t want decisions made without us that could affect our country," he said, emphasizing Belarus' role in the talks.



🙃🙃🙃 pic.twitter.com/mRpYr0dtcx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 17, 2024

Нидерландският министър на отбраната Рубен Брекелманс изрично подчерта, че Украйна може да използва дарените от страната му изтребители F-16 както пожелае, но в рамките на международното право. Ограничения докъде да се ползват самолетите само като територия няма, стана ясно от думите на Брекелманс, който също беше в Брюксел със Зеленски. А украинският министър на отбраната Рустем Умеров каза в личния си профил във Фейсбук след среща с норвежкия си колега Бьорн Арилд Грам, че съвсем скоро Норвегия ще достави още 6 изтребителя F-16 на Украйна.

За финал – Володимир Зеленски предупреди Робърт Фицо, че трябва да подкрепя Украйна, ако не иска заплахата от Путин да се превърне в основен въпрос и за Словакия. Ако Путин не бъде спрян, никой не е в безопасност – за пореден път познато и вярно послание от Зеленски: