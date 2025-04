Русия наваксва след "великденското примирие": И Харков беше поразен (ВИДЕО)

След като руските сили поразиха жилищен квартал в Запорожие с управляема бомба и това доведе до поне един смъртен случай и десетки ранени, включително деца, Харков също попадна под атака. Срещу втория най-голям град в Украйна е имало нападение с дронове, започнало около обяд днес, 22 април. Най-малко седем души са били ранени, съобщиха местните власти. Още към 13 ч. ръководителят на областната администрация Олег Синехубов написа в канала си в Telegram, че се чуват експлозии.

Четири района на града са били атакувани от най-малко 12 руски дрона, съобщи кметът Игор Терехов. Синехубов уточни, че става въпрос за Шевченковски район, Салтивски, Киевски и Новобаварски район. Всички съответни служби са на място. На някои от поразените места в града има пожари.

Кадри в социалните мрежи, публикувани от очевидци, показват черни облаци дим над града.

Terror in Kharkiv today: At least 12 strikes by Russia hit 4 districts of the city. 3 people are reported injured so far, according to the mayor. pic.twitter.com/vXOM7fCRjf

"Русия може би се готви за нещо голямо в Крим", заяви междувременно главният прессекретар на украинските военноморски сили Дмитро Плетенчук. "Военните кораби се разпръскват край Новоросийск, а частите за противовъздушна отбрана се преместват в окупирания Крим - вероятно в очакване на заплаха от страна на Украйна в Черно море", описа той ситуацията на незаконно анексирания от Русия през 2014 г. украински полуостров.

🇷🇺⚓️ Russia might be bracing for something big in Crimea, says Ukrainian Navy spox Dmytro Pletenchuk. Warships are dispersing near Novorossiysk, and air defense units are being relocated in occupied Crimea — possibly in anticipation of a threat from Ukraine in the Black Sea. pic.twitter.com/WZxg3Wrp3H