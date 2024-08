Русия обяви извънредно положение в Курска област

Ръководителят на руската гранична област Курск обяви извънредно положение на фона на продължаващото украинско трансгранично нахлуване, започнало близо 36 часа по-рано.

"За да ликвидирам последиците от навлизането на вражески сили в региона, взех решение да въведа извънредно положение в Курска област от 7 август", заяви губернаторът Алексей Смирнов в публикация в Telegram.

От съобщението става ясно, че режимът ще действа на територията на цялата област. Въвежда се без обявен краен срок.

"В Курска област остава сложна оперативна обстановка, особено в пограничните райони", посочва Смирнов.

Междувременно Министерство на здравеопазването съобщи за 31 пострадали "в резултат на обстрела от украински националисти" в Курска област. От тези 31 души шест са деца, посочват от ведомството.

По-рано президентът Владимир Путин обвини Украйна, че е предприела "голяма провокация", след като бойци от ВСУ пресякоха границата близо до град Суджа на 10 километра от границата. Те бяха подкрепени от 11 танка и повече от 20 бойни бронирани машини, допълват от Кремъл.

Украинските нахлувания на руска територия са изключително редки, откакто Русия започна своята пълномащабна инвазия през февруари 2022 г., посочва BBC.

В сряда вечерта украинският депутат Олексий Хончаренко каза, че украинската армия е установила контрол над газовия хъб Суджа - голямо газово съоръжение, участващо в транзита на природен газ от Русия към ЕС през Украйна, който продължава въпреки войната.

По тази причина Суджа е важен район за Русия.

Коментарът на Хончаренко е първото потвърждение за нахлуване на руска територия от украински официален представител. По-рано Киев не е коментирал съобщенията за трансгранична атака.

В телевизионни изявления, излъчени в сряда следобед, началникът на Генералния щаб на Русия Валерий Герасимов каза на президента Путин, че „настъплението“ в района на Курск е спряно, като руските сили „продължават да унищожават противника в райони, непосредствено граничещи с руско-украинската граница“.

Според Герасимов "границата е била пробита" от 1000 души, от които се твърди, че 100 са били убити, 215 са ранени от руснаците. Освен това той твърди, че са били унищожени 54 бронирани машини, включително 7 танка.

Въпреки това, някои популярни провоенни телеграм канали предполагат, че ситуацията на място не е толкова стабилна, колкото каза Кремъл, пише BBC.

Блогърът Юрий Котенок описва боевете в Суджа и близкото Коренево като "тежки", докато каналът "Рибар" каза, че ситуацията в района около Суджа "продължава да се влошава" и украински формирования напредват към града. Това посочва BBC с уточнението, че не може да провери тези твърдения.

Руската национална гвардия заяви, че е засилила сигурността на АЕЦ Курск, която се намира на около 70 км (43 мили) североизточно от Суджа.

Говорейки преди заседанието на Съвета за сигурност в Москва, Путин обвини украинските сили, че "стрелят безразборно" по цивилни сгради и жилища.

Съобщава се, че във вторник са се водили боеве в различни села на руска територия. Това беше последвано от украински въздушни атаки, които убиха трима цивилни и продължиха през нощта, предаде BBC, позовавайки се на руските власти.

Редица въздушни тревоги бяха обявени в Курск, където местните власти призоваха жителите да ограничат движението си и всички публични събития бяха отменени.

Кадри, публикувани онлайн, показват изтребители, летящи ниско в региона във вторник, с дим, издигащ се от земята.

В съседната Белгородска област губернаторът Вячеслав Гладков също издаде предупреждения за ракетни атаки през целия ден и каза, че няколко души са били ранени след украинските въздушни атаки.

