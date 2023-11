Русия се опитва да превърне украинските деца в свои верни войници (СНИМКИ)

По думите му руските власти искат да превърнат украинските деца във верни воини на Русия.

Представители на "силите на реда" посещават часовете на децата във военни униформи и с оръжие и разказват за наказанията при нарушаване на законите. Децата са призовани да предават своите познати, подкрепящи Украйна.

Украинските ученици са насочвани да членуват в пропагандистки организации. По време на специални часове те учат строева, тактическа и огнева подготовка.

Според Фьодоров, руските власти правят всичко възможно, за да привлекат зрелостниците в редиците на руската армия за войната срещу Украйна.

Руските окупатори пренаписват историята и промиват детските мозъци със своята пропаганда "за ролята на Русия в съвременния свят за осигуряването на защитата на държавата", твърдят от Украинския център за съпротива.

В Херсонска област са доставени 34 хил. нови учебници. Планира се в региона да бъдат разпространени над 100 хил. екземпляри от новите учебници.

Украински правозащитници алармират, че руските училища във временно окупираните територии имат за задача да повлияят върху самоидентификацията на подрастващите, затова ролята на родителите във възпитанието на децата в региона става все по-важна.

At least 11,000 Ukrainian children are reportedly being detained at 43 re-education camps across Russia, thousands of miles from home.



Their simple right to life and liberty is being impacted. #StandWithUkraine pic.twitter.com/Dk7Lh9E935