Русия засипа Одеса с дронове, Украйна удари важен газопровод (ВИДЕО)

Русия организира масирано нападение срещу Одеса. Градът е бил атакуван с дронове, възникнали са пожари. Според ръководителя на президентската канцелария Андрий Ермак има жертви. В местните медии се появиха съобщения, че в града са пострадали жилищна сграда, търговски център, магазин и предприятия.

В Русия пък пламна важен газопровод, захранващ със синьо гориво Европа. Съоръжението е атакувано от Украйна с дронове. Масивен стълб от пламъци се вижда близо до границата Курск-Суми.

A gas pipeline supplying the EU is on fire in Russia. A massive pillar of flames is visible near the Kursk-Sumy border. Meanwhile, Russia's MFA cries foul: "Kyiv has already violated the ceasefire. How will Trump deal with these mad terrorists?" pic.twitter.com/0na1cjHmmA