Руснаците полудяха: Втори украински десант през Днепър (ВИДЕО и СНИМКИ)

(КАРТА) Във фокуса на внимание е малкото населено място Казашки лагер, което се намира в община Нова Каховка. Вчера, 8 август, редица руски военни блогъри биха тревога в Телеграм за украински пробив – вторият след установяването на украински позиции на източния бряг на Днепър при Антоновския мост. Стигна се дори дотам едно от известните имена сред руските военни блогъри – Владимир Романов, открито да се подиграва на назначения от руснаците областен управител на окупираната част от Херсонска област Владимир Салдо (бивш кмет на Херсон в периода 2002 - 2012), който отрече да има пробив: Пак тревоги за руснаците за две ключови места на фронта в Украйна: Данни на руски източници

Нещата ескалираха привечер, след като в руското военно телеграм пространство почна да се върти видеоклип с уж пленени украински войници при Козашки лагер. Двама руски военни блогъри обаче категорично отрекоха тази новина. На първо място – Егор Гузенко, който е отдавна известен на украинците заради участието си във войната в Украйна още от 2015 година насам, когато се присъединява към т.нар. ДНР (Донецка народна република). Гузенко е воювал и в Сирия, по данни на украинското издание "Обозревател". Неговата позивна е "Тринадесетият" и той списва канал в Телеграм със същото име. Изрично Гузенко обърна внимание на ВИДЕОТО с пленените украинци, като заяви директно, че е старо, а не актуално. Гузенко каза и друго – руската група, водена от майор Томов, която е заснела видеото, е пленена, като псува "скапаните гладко избръснати военни", явно визирайки въведения заради наемниците на руския олигарх Евгений Пригожин правила от руското военно министерство преди няколко месеца за поддържане на изряден вид: "Ако Томов се появи онлай, ще му се извиня, ще му пожелая много здраве и ще му пратя бутилка коняк".

Рано тази сутрин Гузенко продължи с горчивите за руснаците новини – той публикува СНИМКИ на групата на въпросния майор Томов и че войниците са пленени. По думите му, украинците им взели радиостанциите и опитали да подмамят още руски войници да влязат в засада. В отделна публикация, Гузенко продължава с равносметката – убити и пленени били 25 руски войници, от тях трима офицери. "Съобщи ли някой тази неудобна истина на командването на 22-ри корпус", пита Гузенко, който вчера каза, че украинците направили пробив от 800 метра при Казашки лагер.

Вторият руски военен блогър, който твърди, че Томанов и групата му са пленени, е Владимир Романов, списващ канала в Телеграм "Романов Лайт". Има един пленен и той е този, който държи телефона, казва Романов на фона на клипа на пленени украински военни, за което и руският военен блогър твърди, че е старо.

"There is one prisoner, and he is holding the phone," -Romanov

Още вчера, 8 август, Романов коментира, че успехът на украинците е станал, защото е имало прехвърляне на елитни десантчици от руските ВВС на други места на фронта, което е наложило новомобилизирани да поемат руската защита по река Днепър. Специално в дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръща внимание на случилото се, цитира публикации на Романов и уточнява, че системата на НАСА за засичане на топлинни сигнали е засякла топлинни петна от стрелба с леко стрелково оръжие при Казашки лагер. Какво е станало – дали украинците или руснаците са спечелили, дали украинците са установили позиция или просто са направили един от многото си успешни рейдове по Днепър и са се оттеглили, ISW не се наема да каже в момента, защото няма сигурно визуално потвърждение.

(КАРТА) Извън река Днепър, най-голямо внимание в момента привлича фронта при Купянск и Сватово. Наредена е евакуация на цивилното население от Купянск – това е показателно за руския натиск в района. Въпреки това, украинският зам.-министър на отбраната Анна Маляр казва, че няма руски пробив. А говорителят на украинското командване "Изток" полковник Серхий Черевати добави, че украинската армия има сериозна мощ в ПВО района, което кара руската авиация да е много предпазлива и да нанася удари по-далеч от активната фронтова линия. Има данни от известен украински офицер-резервист, че руснаците са разположили между 12 и 16 военни хеликоптера на Луганското международно летище, извън обсега на украинските оръжия.

Според украински данни, руснаците опитват да пробият от две места – през Першотравново и през Лимаш Переши, като руски източници говорят, че украинските части са отблъснати отвъд линията Лиман Переши - Първомайско. Украинците са изпратили допълнителни резерви и артилерия. Изрично украинският генщаб съобщава в сутрешната си сводка за спряна руска атака при Синковка, на 8 километра североизточно от Купянск. Руското военно министерство, както и много руски военни блогъри, твърдят, че руските сили са заели позиции на висок терен южно от Вилшана (15 километра североизточно от Купянск) и Първомайско (24 километра източно от Купянск). Няма обаче потвърдено движение напред на руснаците по линията Сватово – Кремена.

При Бахмут няма новини за значима промяна на позиции, големите боеве са на южния фланг – Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка (6-15 километра южно от Бахмут).

Assault through the eyes of a fighter of the 3rd separate assault brigade, 1st assault batallion.



"The actions of the assault groups are corrected from the air, and the fighters learn about the enemy's movement in advance."