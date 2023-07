Руски командири вещаят провал на Русия. Атака с дронове в Крим (ВИДЕО)

Според руски телеграм канали, атаката е извършена с 9 дрона, а руското ПВО е успяло да се справи с нея. Всъщност, съгласно руската информация, 2 от дроновете са свалени от ПВО, 5 са били свалени с електронно заглушаване, а 2 морски дрона са спрени на границата на залива на Севастопол. Видеа от случилото се вече излязоха в различни телеграм канали.

Освен това, украинската армия е успяла да удари и Луганск, като засега не е ясно каква е била целта.

Video from Luhansk. Seems like a good hit. pic.twitter.com/uk14uTqXOB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 16, 2023

Мрачни руски прогнози за бъдещето

Бившият силов министър на т.нар. ДНР (Донецка народна република) и осъден на първа инстанция на доживотен затвор от съд в Хага за свалянето на полет MH17 Игор Гиркин публикува ново видео, в което прави анализ на развитието на украинската контраофанзива и положението на фронта.

Според казаното от Гиркин, украинците на първо място се целят в голям пробив в Запорожието, но това не значи, че съсредоточават всичко на едно място. По думите му, те гледат да се възползват да пробият и на други места, като втори приоритет за тях остава Бахмут: Украински пробиви при Бахмут и Соледар, слух за нов трус с руски генерал (ВИДЕО)

Гиркин обяснява, че първоначално украинците опитали атаки с по-големи колони, но бързо изоставили тази тактика и сега действат с по-малки групи, с подкрепа на бронирани машини. Преди обаче да се предприеме атака, украинците правят висококачествено разузнаване, като с помощта на дронове определят позициите на руската артилерия и унищожават масово оръдия, гаубици и артилерийски системи, които иначе биха могли да спрат бронираната им техника. "Имат много снаряди, без да броим и високоточните ракети", предупреждава той.

Другото, на което набляга Гиркин и заради което се счита, че стана случаят с освобождаването на генерал Иван Попов (вече има слухове и за освобождаването на генерал Владимир Селиверстов), е свежестта на войниците и ротацията. Украинците се ротират, пращат непрекъснато свежи части в атака, а нашите нямат смяна, обяснява той. Да, те се бият в защита, но това не кара "командирите да се чувстват по-добре". "Няма резерви, които да поддържат боеспособно състояние. По второстепенните направления окомплектоваността на нашите сили отново не надвишава 70%. В районите на най-ожесточените битки е значително по-малко", продължава Гиркин, визирайки фронта в Запорожието.

ОЩЕ: Руски генерал каза "право куме в очи" какво е на фронта в Украйна и беше отстранен (ВИДЕО)

Ето и обобщението на Гиркин: "Герасимов (бел. ред. - генерал Валерий Герасимов, началникът на руския генщаб) не разполага с подготвени и екипирани резерви. Просто не. Всичко, което има, вече е на фронтовата линия, най-малкото в тактически резерви. Прехвърлянето от други области означава тяхното отслабване. Но прехвърлянето на слабо обучени мобилизирани части не е решение. Тези части нямат опит, нямат превозни средства, нямат добри командири, те просто ще бъдат разбити от врага и никой няма да може да направи нищо по въпроса".

Освен всичко друго, Гиркин смята, че Владимир Путин не е способен да взема смели решения и че дори може би не ги взема, защото е подвластен на чуждо влияние:

Същевременно Александър Ходаковски, командирът на отряда "Восток", част от т.нар. милиции на ДНР, се оплаква как руснаците не правят нищо, за да спрат плътния артилерийски огън на украинците. "Вражеските формации не променят позициите си с часове и обстрелват, а ние не можем да им отвърнем и да ги спрем. Както съм писал и преди, артилерията ни не отговаря на модерните изисквания поради ред причини, най-вече като дистанция", казва Ходаковски. Той добавя, че руските дронове "Ланцет" са добро решение и са се доказали, но няма достатъчно дронове, а и те били "неразумно скъпи".

ОЩЕ: Изгоряха, защото нямаме муниции: Вопли на руски войници (ВИДЕО)

Aleksandr Khodakovsky says Ukrainians are beating Russian positions into mud with longer-range guns which Russians don't have and there is nothing they can do about it. pic.twitter.com/Uidc8TwmTY — Dmitri (@wartranslated) July 15, 2023

В дневния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) на първо място се обръща внимание на предполагаемото освобождаване на генерал Владимир Селиверстов като командващ 106-та бригада на руските ВВС при Бахмут. Ако е вярно, това показва ускоряване в разпада на руската командна верига, подчертават от ISW. Ендемичните проблеми с организацията на руската военна операция в Украйна карат силните руски командири да се противопоставят на началниците си, за да опазят командваните от тях части в сравнително добро състояние на бойни способности, добавят от ISW. Оттам обръщат внимание и на политическата подкрепа за такива командири и че Кремъл вероятно готви наказания за това – например с депутата Андрей Гурульов, който беше командващ на 58-ма руска армия и подкрепи генерал Иван Попов, като разпространи аудио с неговите оплаквания. Руски източници добавят, че Селиверстов редовно се противопоставял на генерал Андрей Сердюков, който е близък на генерал Герасимов. Отделно, 106-та бригада оперира месеци наред рамо до рамо с ЧВК Вагнер при Бахмут.

На фронта в Украйна

(КАРТА) Руски източници твърдят, че има ограничен украински напредък при Работино, на 12 километра южно от Орехов (в направлението към Бердянск), както и югозападно от Велика Новоселка, в направлението към Бердянск. Според украински източник обаче е имало неуспешна украинска атака при Урожайно, в участъка от фронта "Времевски", а руснаците са се възползвали от това и при Новодонецко, което е на изток от Урожайно и украинците леко са отстъпили. Украинските атаки по линията Старомайорско – Приютно обаче продължават, казват руски телеграм източници. А руският военен блогър Владимир Романов твърди, че Старомайорско вече е в ръцете на украинците:

Russian milblogger Romanov reports that Staromaiors'ke, south of Velyka Novosilka is under the control of Ukrainian forces. Several days ago we reported that the AFU had indeed entered the outskirts and fighting was ongoing. We are waiting for the visual confirmation.



✌️ pic.twitter.com/NE1B4nWIlv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 16, 2023

(КАРТА) Увеличават се данните, че руснаците се активизират на север, в посока Купянск. Там те атакуват северно от Лиман Перши, но извън напредък при Мацюковка няма информация за някакъв друг руски успех. Има руски успех и в зоната при Сватово – изглежда руски части са достигнали първите окопи при Новоселковка, на 16 километра северозападно от Сватово като руските твърдения са, че руски части опитват да прочистят гората южно от Новоселовка от украински позиции, но украинският генщаб в сутрешната си сводка уверява, че руските атаки там са отбити.

Russian Ministry of Defence released footage of it's troops advanced into a industrial zone in Kupyansk direction.



Geolocated near Novoselivs'ke, Luhansk Oblast, Ukraine (Proof in replies)



Coordinates: 1.02 - 49.5226576, 37.9592895@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/TJH984kJpS — Vigorous Falcon (@VigorousFalcon) July 15, 2023

ОЩЕ: Пореден проблем за Кремъл и стабилността на режима на Путин (ВИДЕО)