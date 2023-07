Изгоряха, защото нямаме муниции: Вопли на руски войници (ВИДЕО)

Този път видеото е заснето при Бахмут, като участници в него са войници от 72-ра бригада на руската армия. Тя пое позициите, извоювани от ЧВК Вагнер в продължение на над 10 месеца, като постепенно почва да губи и отстъпва по фланговете на града-символ на украинската съпротива.

Във видеото по-долу, руски войници говорят за свои загинали след украински обстрел другари. "72-ра бригада е най-скапаната. Всичко е заради пропадналото командване, което не може да направи нищо навреме. Опомнете си – дайте ни муниции, боеприпаси. Дайте ни техника. Хора умират без причина. Имаме 2 автомата за 22-ма души", са само част от репликите:

Russian occupiers from the 72nd Brigade are burying whatever is left of their comrades who were stuck in a Grad vehicle waiting for an order that never came, and condemn their leadership. The vehicle was destroyed with a precision Ukrainian strike. 72nd Brigade replaced Wagner… pic.twitter.com/bhXfNZPpgA