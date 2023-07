Руски военен самолет Су-25 се разби в Азовско море (ВИДЕО)

Пилотът е катапултирал и лекари се борят за живота му, съобщава контролираната от Кремъл руска информационна агенция РИА Новости.

Su-25 attack aircraft downed in Yeysk, Russian media report



The reason for the downing of the Su-25 in the Krasnodar region, according to preliminary data, was a technical malfunction, the Shot publication writes.



Rescuers pulled the pilot out of the water, medics are fighting… pic.twitter.com/jPDLHsqhkm