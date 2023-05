Руснаците: Има нова мащабна украинска атака, нощни обстрели по украински градове (ВИДЕО)

При Бахмут продължават украинските опити за пробив на фланговете. Руските части бяха принудени да се оттеглят зад язовира при Берховка, заемайки нови отбранителни позиции: Бегом марш: ВИДЕО как руснаците избягаха от ключова позиция при Бахмут. Остава трудна ситуацията и на юг от Бахмут – украинците включиха нови резерви и провеждат контраатаки. За да удържат фронта, руските войски се оттеглиха от предните си позиции при Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут) и път Т0504 Константиновка – Часов Яр – Бахмут.

Всичко това са сведения в обзорите за изминалото денонощие (12 май) на руското военно министерство и на популярния руски телеграм канал "Рибар", свързван с финансиране от руския олигарх и създател на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин – съответните текстове от обзорите в оригинал можете да прочетете ТУК и ТУК. Казаното от руското военно министерство за района на Соледар е с уточнение, че всички атаки били отблъснати. Само че руската администрация на все още окупираните малко като територия части на Харковска област обяви евакуация. Но в украинския телеграм канал "Бахмутски демон", списван от намиращите са на фронта украински военни, има многозначително съобщение, публикувано малко след полунощ: "Започна. Ще се видим следобед". Има и друго съобщение, касаещо Угледар – че руснаците там вече мислят как да не загубят село Павловка: Некадърно руско командване довело до големи загуби при Павловка - говори полеви командир. Точно Угледар може да се превърне в една от отправните точки на чаканата голяма украинска контраофанзива: El Mundo публикува карта на контранастъплението на украинската армия (СНИМКА)

В сутрешната сводка на украинския генщаб изрично е посочено, че при Бахмут руснаците са предприели неуспешни атаки при Орехово-Васильовка (11-12 километра северозападно от Бахмут), Григоровка (11-12 километра северозападно от Бахмут) и Ступочки (11 километра югозападно от Бахмут). Специално първите две населени места не бяха споменавани отдавна от украинския щаб и се считаше, че там руснаците са установили относителен контрол. Един от свързваните с ЧВК Вагнер руски телеграм канали твърди, че частите на 200 мотострелкова бригада са загубили свои позиции точно в района на Григоровка и Дъбово-Васильовка и са отстъпили с няколкостотин метра. А в украинската статистическа справка за нанесените на руснаците загуби за деня прави впечатление, че има унищожени цели 27 артилерийски системи (гаубици и оръдия), като 2 от тях са ракетни системи за залпов огън. Толкова голямо количество унищожени руски гаубици и оръдия само за 24 часа не беше докладвано официално от украинците досега.

За 3 дни украинската армия освободи над 17 квадратни километра територия, заяви говорителят на украинското командване "Изток" полковник Серхий Черевати.

Оценка: Много бързичко официално руско признание за украински атаки (ВИДЕО)

В самия Бахмут уличните боеве продължават, като Пригожин обяви напредък с още около 200 метра. Боевете са в района на улиците "Маршал Толбухин" и "Ирина Левченко", в северозападната част на Бахмут. Но украинският пробив при Берховка застрашава именно тази част на Бахмут от успешна украинска контраатака, предупреди Пригожин вчера.

На този фон в Русия продължават вълненията сред определени кръгове. В дневния си обзор ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, обръща внимание на т. нар. Клуб на гневните патриоти, воден от бившия силов министър на т. нар. ДНР (Донецка народна република) и осъден на доживотен затвор на първа инстанция в Хага за свалянето на полет MH17 Игор Гиркин (Игор Стрелков). За пръв път клубът даде публична пресконференция, на която беше отправена закана, че ако ситуацията в Украйна се влоши още повече (за руснаците), то клубът е готов да влезе официално в руската политика. Това звучи като закана ултранационалистите да се борят за властта в Русия, коментира един от известните украински профили в Twitter, следящи войната. ISW пък коментира, че публична пресконференция подсказва нарастване на влиянието на клуба.

На фона на явно успешните украински удари в Луганск, руското военно министерство опита "да повдигне духа" с кадри за руски атаки по линията Сватово – Кремена. Конкретно, бяха публикувани кадри как руски танкове напредват към Спирно (26 километра южно от Кремена), но геолокализирането на въпросните кадри подсказа, че руският напредък в тази област е абсолютно незначителен.

В късните часове на нощта и ранната сутрин на 13 май руснаците нанесоха серия от удари с дронове-камикадзе. По официална информация са свалени 17 от 21 дрона. В Киев са свалени всички дронове-камикадзе "Шахед", според съобщение на местната администрация, но отломките от една свалена машина са нанесли щети. В Александровска болница в украинската столица се е взривила линейка и още не е ясно каква е причината.

В Хмелницки регион обаче руската атака е била успешна. Засегнати са учебни заведения, болници, административни сгради, промишлени съоръжения и частни домове, казва в Телеграм кметът на Хмелницки Олександър Симчишин. Има пострадали - досега е известно за петима, уточнява той, но тепърва ситуацията се изяснява. А в Николаев също е имало успешен руски удар, пак по цивилна инфраструктура – с трима ранени, според съобщение в Телеграм на кмета на града (СНИМКИ).

Such an explosion was at night near #Khmelnitsky.



The Khmelnitsky regional military administration reported five casualties as a result of the night attack.