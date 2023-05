Пригожин: Почва трагедията – украинците ще обкръжат Бахмут, освободиха Пътя на живота (ВИДЕО)

(КАРТА) По думите на Пригожин, 7 месеца ЧВК Вагнер изпълнявали стъпка по стъпка операция за превземането на Бахмут, включваща и обкръжението на града, а сега редовната руска армия загубила (избягала) набързо позициите при язовира на Берховка, който е ключов за осъществяване на пълно обкръжение. Освен това, след като Берховка е загубена, "противникът заема всички стратегически височини" и напълно е освободен Пътят на живота (О506 Хромово – Часов Яр), заяви създателят на ЧВК Вагнер. След като украинците са заели Берховка, следва постепенно обкръжение на Бахмут, настоя Пригожин.

Руският олигарх пак се оплака как руското военно министерство давала на ЧВК Вагнер само 10% от необходимите им боеприпаси. Ще превземем Бахмут, но това няма никакво значение, когато фланговете паднат – фронтът ще се срине, подчерта Пригожин.

Това ще е глобална трагедия за Русия, започва великата трагедия за нашата страна, каза още Пригожин, който е убеден, че новата линия на защита, която ще трябва да спира украинската армия след бъдещо поражение при Бахмут, не съществува – защото се държи "от нищожества".

Показателен е и коментар в украинския телеграм канал "Бахмутски демон": "Драпаха няколко месеца да се качат на пътя, сложиха купчина месо там и ги изритахме".

Prigozhin about the flight and defeat of Russian forces on several locations around Bakhmut. The O0506 near Khromovo was unblocked by the AFU while Russian forces also fled the heights near the Berkhivka reservoir. Prigozhin states the latter poses a threat to the encirclement of… pic.twitter.com/kjfRbDSj8g