El Mundo публикува карта на контранастъплението на украинската армия (СНИМКА)

В материала се отбелязва, че от началото на битката за Бахмут, която започна на 1 август 2022 г., смятаната по-рано за втора армия в света все още не е успяла и досега да овладее града с население преди войната от 70 000 души.

До момента украинската армия, възползвайки се от грешките на противника и с помощта на оръжие и друга подкрепа от съюзниците, е постигнала най-малкото паритет на бойното поле. Ако това беше партия шах, то сега украинците щяха да са на ход, пишат авторите на статията.

Съобщава се, че логистичната дейност на Въоръжените сили на Украйна е набрала скорост. Извършват се отвличащи маневри, а разузнаването проучва руската отбрана в окупираната Запорожка област. Руските доставки са подложени на удари на големи разстояния, особено в град Токмак, където има значителна концентрация на руски сили.

ОЩЕ: Контранастъплението на Украйна: Къде руската армия е уязвима

„Изстрелват се рояци дронове-камикадзе към складове за гориво, за боеприпаси и към железопътни възли, понякога на значително разстояние от фронтовата линия. Всичко това е част от подготовката за широкомащабното контранастъпление“, се оценява в материала.

От освободената част на Херсонска област украинската артилерия нанася удари по руските позиции на левия бряг на река Днепър. Освен това украинците извършват ежедневни десанти на окупирания бряг. Окупационната администрация пристъпи към евакуация в редица селища, като Нова Каховка или Гола Пристан, подобно на това, което се случваше малко преди изтеглянето на руските войски от западната част на Херсонска област миналата есен.

Руснаците се подготвят за сериозна отбрана в най-очевидните зони на украинското контранастъпление. В района на Запорожието са изградени три отбранителни линии на около 30 км в дълбочина.

Целта на тези отбранителни линии на руснаците е не толкова да спрат, колкото да забавят контранастъплението. „Колкото повече време отнеме на украинците да пробият отбранителните линии, толкова по-уязвими ще бъдат те от артилерията на руските въоръжени сили и от дроновете "Ланцет"“, отбелязват журналистите.

ОЩЕ: В Бахмут за руснаците става по-горещо: Ген. Сирски и Пригожин потвърждават (ВИДЕО)

Карта на украинското контранастъпление. Източник: El Mundo

Според материала Запорожка област е най-очевидното място за пресичане на сухопътния коридор, който е под контрола на Русия. Но това са равнинни зони, където всяка дейност може да се види от километри.

Възможностите са 3:

Въпреки че този път украинците няма да успеят да изненадат руснаците, козът им може да бъде едновременна офанзива в две или дори в три посоки. По този начин руските сили ще са изправени пред дилема къде да концентрират основните си части за задържане на превзетите позиции.

Междувременно журналисти от RFERL също публикуваха интерактивна карта на военните съоръжения на анексирания полуостров Крим. Те са открили 223 действащи, временни и консервирани военни обекта.

Journalists from @RFERL published an interactive map of military installations on the annexed peninsula of #Crimea.



They managed to find 223 active, temporary and mothballed military facilities. pic.twitter.com/7WI2qCZaiO