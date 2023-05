Оценка: Много бързичко официално руско признание за украински атаки (ВИДЕО)

(КАРТА) Заради какво в крайна сметка беше вдигнат толкова шум снощи? Общо няколко са точките в краткото обобщение, което представяме – операции на украинската армия в района на Бахмут, до Берховка и Ягодно плюс пробив в района на Соледар; украински пробив при Богдановка (на 5-6 километра северозапад-запад от Бахмут), което се казва и в дневния обзор на популярния руски телеграм канал "Рибар"; руски части са напуснали позициите си при Клещеевка (на 7 километра южно от Бахмут); успешна украинска атака в Майорск, близо до Горловка (в Донецка област военните действия от месеци се водят в триъгълника Бахмут – Горловка – Авдеевка и точно там установяването на контрол от едната или другата страна ще стане плацдарм за по-голям напредък); забелязани украински военни колони в направлението от Купянск, към границата с руската Белгородска област; украинска атака в Орехов, Запорожка област, като руски източници говорят за химическа атака; струпване на украински части за десант през река Днепър, близо до Берислав.

5. A Ukrainian breaktrough near Bohdanivka, Bakhmut area.

6. Amphibious units arrived near Beryslav for a Dnipro border crossing

7. Russian units left positions near Klischiivka, south of Bakhmut pic.twitter.com/3lL8MglB1U — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 11, 2023

Рано сутринта украинският кмет на Мелитопол Иван Фьодоров съобщи в Телеграм за голям взрив, след като снощи в контролираната от Кремъл руска информационна агенция ТАСС се появи информация за неуспешен опит за атентат срещу важен руски колаборационист. Отделно, тази нощ и в Белгород е имало доста взривове, вероятно заради действието на ПВО.

Много бързо руското военно министерство призна за украинските атаки, макар че твърди, че няма пробив, коментира в дневния си обзор ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Руските твърдения са, че са отбити 8 украински пехотни атаки и три подхода на разузнаване с бой в Донецка област. От ISW смятат и, че руското военно министерство се е отказало от намеренията си да обкръжи значително количество украински военни при Бахмут именно заради липсата на достатъчно качествени руски армейски части по фланговете. Видеокадри, които подсказват украински успехи по логистичните пътища Т0504 (Константиновка – Часов Яр – Бахмут) и О0506 от Хромово към Часов Яр, вече циркулират в социалните мрежи. А руският олигарх Евгений Пригожин публикува писмо, адресирано до руския военен министър Сергей Шойгу - да дойде лично да оцени какво става в Бахмут, като не пропусна да каже как 95% от града е под контрола на ЧВК Вагнер, но на фланговете, където е редовната руска армия, "противникът предприе редица успешни контраатаки":

Ukrainian troops moving forward past dead Russian soldiers who look to have been subject to artillery fire. The scenery looks like the area southeast of Stupochky where the 3rd separate assault brigade conducted local operations very recent.



18+ graphical. pic.twitter.com/LvFLFCFHeJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 11, 2023

GeoConfirmed UKR.



"Snipers "PRYVID" of the Separate presidential brigade securing buildings south of the T 0504, one of the main roads to Bakhmut. Russian sources claim Russians withdrawn 600m away from the road towards the forest."



48.5775, 37.965278



GeoLocated by @M0nstas https://t.co/9EvHxlsgAn — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) May 11, 2023

Интересен факт е, че украинският генщаб изобщо не коментира в сводката си данните за множество украински операции през изминалата нощ – точно както правеше при успешните контраофанзиви през 2022 година, докато крайният успех не стане свършен факт. Нашите защитници напреднаха 2 км в посока Бахмут; не загубихме нито една позиция в Бахмут тази седмица, каза обаче в Телеграм зам.-министърът на отбраната на Украйна Анна Маляр. На фланговете имаме положително развитие, но битката е далеч от решаване, пише и в украинския телеграм канал "Бахмутски демон". А в самия Бахмут няма никакъв напредък на руските военни, твърди в дневния си обзор руският пропагандист Семьон Пегов, макар че Пригожин се кълне как оставали още само 625 метра и наемниците му щели да стигнат западния изход на Бахмут.

Вночі на одній із ділянок фронту в Бахмуті аеророзвідка 127-ї Окремої бригади Сил ТрО ЗСУ зафіксувала рух штурмової групи окупантів.



Координати були оперативно надіслані артилерії 60-ї Окремої механізованої Інгулецької бригади. Воїни бригади діяли злагоджено та чітко. Завдяки… pic.twitter.com/shFqJsr5B0 — Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) May 12, 2023

Заради Бахмут и редицата изказвания на Евгений Пригожин, опозиционното руско издание "Медуза" публикува материал, базиран на твърдения на два източника в Кремъл. Според него, режимът на Путин вижда в действията на Пригожин опит за изнудване и "сериозна заплаха".

(КАРТА) При Кремена има данни за ожесточени боеве източно от Билохоривка, при източния вход на населеното място. Там са разположени части от чеченския отряд „Ахмат“ и милициите на т.нар. ЛНР (Луганска народна република).

Нови данни: Украинците продължават да пробиват руски позиции при Бахмут (ВИДЕО)