Бегом марш: ВИДЕО как руснаците избягаха от ключова позиция при Бахмут

Става въпрос за отстъпление на руснаците в периметъра на Богдановка и Берховка. Двете населени места са в близост едно друго, на около 5-8 километра северозападно от Бахмут. До Берховка се намира язовир, като там има и по-висок терен, който е важна позиция за всякакви успешни военни операции спрямо Бахмут:

Bakhmut 12/05. UA advances near Ivanivske and Bohdanivka-Berkhivka. The area west of Pivnichnyi pond is assumed to be under UA control. There is more, but this will become clear in the coming days. Fighting in the western part of Bakhmut continues. Wagner doesn't give up. pic.twitter.com/FylTYZqUXH