Мощни взривове разтърсиха Луганск, горят обекти, ползвани от руската армия (ВИДЕО)

Според телеграм канала "Украйна Сейчас", ракета е ударила завод Полипак, който се използва като снабдителен пункт за руската армия. Друг удар е бил насочен към депо за гориво, като на кадрите се вижда огромен пожар.

Reportedly Machine Building plant '100' was also hit in a seperate strike in Luhansk. pic.twitter.com/orkAqrPDWI