Рюте с обрат заради Тръмп: Членството на Украйна в НАТО вече не е на дневен ред (ВИДЕО)

Въпросът с евентуално членство на Украйна в НАТО вече не стои на дневен ред и причината за това е настояване на американския президент Доналд Тръмп. Това става ясно от думите на генералния секретар на Алианса Марк Рюте в интервю пред "Блумбърг" след срещата му с Тръмп.

"След войната би било разумно постепенно да възстановим връзките с Русия, но все още не сме стигнали до този момент. Трябва да продължим да ѝ оказваме натиск, за да приеме преговорите за мирно уреждане на войната в Украйна сериозно. Вече не се обмисля влизането на Украйна в НАТО", заяви Рюте. На допълнителен въпрос "Наистина ли Тръмп премахва членството от масата на преговорите членство на Украйна в НАТО?", нидерландецът отговори: "Да!"

Дотук се стигна, след като преди ден генералният секретар на НАТО Рюте похвали президента Тръмп по време на срещата им в Овалния кабинет в момент, в който позициите на Тръмп породиха съмнения относно ангажимента му към трансатлантическия съюз и договора за взаимна отбрана, предаде Асошиейтед прес, припомня БТА.

NATO Secretary General Mark Rutte said relations with Russia should eventually be normalized once the fighting ends in Ukraine, “but we are absolutely not there yet, we have to maintain the pressure on them" https://t.co/Kfy6tJMNb7 pic.twitter.com/5KJ8kS3Zy3